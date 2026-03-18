Micheál Martin, primer ministre d'Irlanda, defensa Europa i la immigració davant Trump
La ferma argumentació contrasta amb l'atac a Espanya que Merz va fer en el mateix escenari fa unes setmanes
Idoya Noain
Uns mil quilòmetres separen Irlanda d'Alemanya, però aquest dimarts, els dos països o millor dit els seus dos líders, s'han exposat als antípodes en el despatx Oval juntament amb Donald Trump.
En una reunió bilateral amb el mandatari estatunidenc, el primer ministre irlandès, Micheál Martin, s'ha atrevit a respondre amb contundència i elegància a les crítiques de Trump sobre Europa per la immigració.
Aquest episodi, amb valor per si mateix, guanya rellevància pel fet d'arribar dues setmanes després que, en aquest mateix escenari, el canceller alemany, Friedrich Merz, protagonitzés una actuació vergonyosa quan el president nord-americà va atacar Espanya. En lloc de defensar el seu aliat europeu, Merz es va sumar a les crítiques per l'aportació del govern de Pedro Sánchez a l'OTAN, cosa que va obrir un capítol de tensió amb la Moncloa i va provocar una resposta de la UE en "solidaritat" i defensa d'Espanya.
Portar la contrària a Trump al mateix escenari on el republicà va demolir Volodímir Zelenski el febrer de l'any passat requereix valor i tacte. Un missatge que contrariï Trump pot fer-lo saltar, encara que s'expressi amb el llenguatge més diplomàtic. Però Martin ha exposat el seu argument amb calma i, almenys de forma immediata, no s'ha desfermat la fúria del magnat.
Atac i defensa d'Europa
El moment clau d'aquest dimarts ha arribat quan Trump estava criticant el primer ministre britànic, Keir Starmer, per les seves polítiques d'immigració i d'energia, que ha titllat de “desastre”. Ha denunciat l'entrada de "milions i milions de persones que no haurien de ser-hi”. I ha afegit: “Això, per cert, està passant a tota Europa. Europa és un lloc diferent. Han passat moltes coses dolentes i val més que facin alguna cosa sobre immigració o energia, o no tindran Europa”.
Trump ha passat llavors a contestar una pregunta sobre l'estret d'Ormuz, però Martin ha pres la paraula posteriorment per fer una defensa d'Europa i la immigració. “Vull dir que Europa és encara un lloc molt bo i la nostra visió és que tenim regles robustes i justes sobre migració”, ha dit.
Ha parlat concretament d'Irlanda per afegir: “La nostra població creix, la nostra economia va bé perquè estem atraient molta gent d'Europa i de més enllà que ve a treballar, legalment i amb validesa al país”.
Martin ha advocat per “poder desenvolupar un camí legal” per a la immigració entre Irlanda i els EUA i ha recordat que “ningú està a favor de la immigració il·legal ni res d'aquest estil”. I s'ha llançat a la defensa ferma d'Europa: “Crec que de vegades es caracteritza Europa erròniament dient que està sent desbordada o alguna cosa així. Ara hi ha un mecanisme molt més robust i fort per facilitar la immigració legal”.
Martin ha estructurat la seva argumentació recollint també paraules de Trump en dir que Europa necessita més creixement econòmic. “No tenim el mateix focus en innovació que els EUA i necessitem tornar-nos més cap a aquesta innovació en lloc de cap a la regulació”, ha explicat, comentant que és un tema que ja havia tractat prèviament en un esmorzar amb el vicepresident J.D. Vance. Ha conclòs amb una frase que resumia el seu missatge: “Invertir en la gent és la clau del nostre futur col·lectiu”.
El Taoiseach s'ha mostrat convençut que, malgrat els desencanteris amb Europa per assumptes com la guerra de l'Iran o els aranzels, “la relació transatlàntica és molt important” i que Trump pot tornar a connectar amb els líders europeus. “Ho va fer abans i crec que té la capacitat de fer-ho una altra vegada”, ha dit Martin, que ha advocat per “una resolució pacífica per al conflicte” a l'Iran.
Vincles històrics i personals
La recepció a Washington al líder irlandès és una tradició del dia de Sant Patrici que reflecteix els forts llaços entre les dues nacions. Gairebé el 9,5% de la població nord-americana és d'ascendència irlandesa i, actualment, els EUA són el principal mercat per a les exportacions d'Irlanda (el 43% del que ven fora de les seves fronteres), que és el sisè país en inversions directes als EUA.
Per a Trump, el país té, a més, una connexió personal i empresarial. A Doonbeg hi té un club de golf que ha estat triat per acollir al setembre l'Obert de Golf d'Irlanda.
