Informe de l’Eurocambra
El Parlament Europeu avala la denúncia per assetjament contra Comín
El resultat de la investigació interna de Junts continua sense conèixer-se un any després
Carlota Camps
El Parlament Europeu considera que hi ha "prou proves" per sustentar una denúncia contra l’exconseller Toni Comín d’assetjament sexual i psicològic. L’informe dels serveis de l’Eurocambra, segons va avançar el diari Ara, diu que hi ha "testimonis creïbles" que avalen la versió del denunciant, un exassistent de Carles Puigdemont a les institucions europees en la passada legislatura, i que algunes actituds de l’ara eurodiputat electe "es podrien considerar assetjament" d’acord amb les normes comunitàries. Comín, per la seva banda, nega les acusacions. L’exconseller assegura que el Parlament Europeu no li ha comunicat cap resolució i que tampoc l’ha citat per declarar, ja que afirma que la institució "mai ha obert un procediment d’instrucció". Comín assegura tenir "proves i testimonis més que suficients per demostrar la seva falsedat".
Junts, per la seva banda, va anunciar una investigació interna, el resultat de la qual es desconeix més d’un any després de la denúncia. Fonts del partit asseguren que el cas encara s’està "tramitant" i apunten que "quan s’adopti una resolució, es comunicarà".
