Acte a BCN
El PP exigeix una reforma del finançament local i poder usar els romanents
Carlota Camps
El PP vol que la reforma del finançament autonòmic que s'ha d'abordar al Congrés en els pròxims mesos vagi en paral·lel a una modificació del sistema municipal. Una àmplia representació d'alcaldes populars es va citar ahir a Barcelona per denunciar una situació límit i reclamar un canvi en els fons dels ajuntaments. "L'última gota per fer vessar el got ja ha caigut", va denunciar Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal, que va acusar el Govern de Pedro Sánchez de "castigar" els ajuntaments per ser majoritàriament liderats pel PP.
A l'inici de la cita, Bendodo va defensar que els ajuntaments són la "porta d'entrada" dels ciutadans i que han de tenir prou recursos per atendre'ls, ja que no tenen per què saber de qui és la competència. El dirigent popular va assegurar que no hi ha cap "impediment tècnic" per reformar el finançament local i va acusar el president del Govern de no voler obrir aquesta carpeta per una qüestió "ideològica". "Sánchez només governa per als seus", va rematar el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal, que també va demanar que els consistoris puguin utilitzar els romanents.
"Actiu tòxic"
A més, Bendodo va aprofitar la visita a la capital catalana per llançar un avís al president de la Generalitat, Salvador Illa. Segons el dirigent del PP, Sánchez és un "actiu tòxic" i Illa faria bé de no "ajuntar-se gaire amb ell". "Tot el que toca és una ruïna".
Però l’acte que va tenir lloc en un local del Poblenou també va servir a Daniel Sirera per reafirmar-se com a candidat del PP a Barcelona el 2027. Sirera va carregar durament contra l’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el va acusar de treballar únicament "per a ell i per al seu partit". "Només vol acontentar Illa i Sánchez, no molestar-los en absolut", va sentenciar.La cita ha servit perquè els dirigents municipals del PP firmessin una declaració conjunta en la qual demanen al Govern que faci cas de la petició feta per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) aprovada fa més d’un any, que demanava una "reforma urgent, estructural i simultània del finançament autonòmic" i que va ser validada per unanimitat pels diferents partits representats en ella. Així mateix, la presidenta de la federació i alcaldessa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha demanat al seu partit que es comprometi a fer la reforma immediatament si Alberto Núñez Feijóo arriba a la Moncloa i l’ha instat a planificar-ho ja.
