Els comptes del 2026
Junqueras dilueix l’IRPF com a línia vermella per als pressupostos i pacta més de 5.000 milions extra per a la Generalitat
El líder d’ERC celebra que Illa hagi fet marxa enrere amb uns comptes que havia presentat de manera "unilateral"
Quim Bertomeu
Retirats els pressupostos per part del Govern després d’un acord amb ERC, el president dels republicans, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit avalarà un suplement de crèdit per a la Generalitat d’entre 5.000 i 6.000 milions per compensar la manca de comptes. Aquest suplement servirà per guanyar temps perquè el president Salvador Illa i Esquerra puguin reiniciar la negociació per, aquesta vegada sí, intentar tenir uns nous comptes en vigor abans del 31 de juliol. La gran novetat de cara a aquesta nova negociació és que ERC ja no fixa la recaptació de l’IRPF com a condició 'sine qua non' per donar el seu 'sí'.
Junqueras ha intentat explicar-se en una compareixença des de la seu del seu partit. Allà ha dit que l’"IRPF serà una qüestió molt important" en la nova negociació, però ha esquivat situar-lo com a condició indispensable davant les preguntes dels periodistes. "Si el Govern té una alternativa que creu que és millor, que la presenti i ja ho negociarem", ha afegit.
No volíem aprovar uns pressupostos que s’havien presentat de manera unilateral i sense haver-los pactat
La seva idea continua sent que Catalunya pugui recaptar aquest impost, tal com es va fixar en l’acord d’investidura, però no ha volgut que torni a condicionar tota la negociació de nou. Fonts d’ERC avisen que qualsevol alternativa a l’IRPF l’hauran d’estudiar a fons: "Ens hauran de convèncer que tenen una proposta encara millor. I si no, no hi haurà acord". "Els pressupostos es negocien, no s’imposen. Nosaltres sempre ho negociem tot i avaluarem la proposta final en el seu conjunt. Si hi ha una proposta encara millor, l’estudiarem", conclouen.
¿Què pot oferir el Govern perquè ERC s’oblidi de l’IRPF? No ha quedat clar. L’única certesa avui és que les dues parts han guanyat temps per trobar una solució. Han guanyat, concretament, quatre mesos, ja que el compromís és intentar aprovar els nous comptes abans que s’acabi el període de sessions al Parlament. Això és el 31 de juliol.
D’aquí al 31 de juliol, els republicans compten amb alguns elements a favor per pensar que, ara sí, poden arrencar dels socialistes alguns avenços en relació amb aquest impost. El principal, que la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, deixarà el Govern per ser candidata socialista a les eleccions d’Andalusia. Montero ha estat la gran opositora a concedir qualsevol avenç en aquesta qüestió. A més, ERC té des d’avui per escrit que el Govern es compromet a "fer efectius els pactes d’investidura", és a dir, a complir amb l’IRPF.
Nous recursos per a la Generalitat
Junqueras també ha aprofitat la seva compareixença per celebrar que Illa hagi retirat els comptes que havia presentat de manera "unilateral". És el que demanava ERC des de feia dies. "El Govern retira els pressupostos per primera vegada en la història del país i accepta un suplement que ha de servir per al bon funcionament del Govern", ha dit. Uns pressupostos, que ha criticat, s’havien presentat de manera "unilateral" i sense consens amb els republicans.
El Govern retira els pressupostos per primera vegada en la història del país
El líder d’ERC també ha estat l’encarregat d’anunciar que el suplement de crèdit oscil·larà entre els 5.000 i els 6.000 milions. Uns diners que han de servir per dotar de més recursos la Generalitat, ja que actualment funciona amb uns comptes prorrogats del 2023 que estan desfasats. Aquesta injecció de recursos extra es dedicarà, entre altres coses, a afrontar les conseqüències que està tenint per a l’economia catalana la guerra de l’Iran que, entre altres coses, ha encarit el preu de l’energia.
Escoltades les dues parts, ERC i Govern, el que es desprèn és que han decidit fer un 'reset' després de setmanes de bloqueig. Illa retira els comptes com volia Junqueras, i Junqueras rebaixa la seva insistència amb l’IRPF com volia Illa. A partir d’aquí, guanyen quatre mesos per intentar negociar uns pressupostos com buscaven les dues parts i allunyar definitivament unes eleccions anticipades. Catalunya continua sense tenir nous comptes, però avui s’han posat les bases per tenir-los d’aquí a uns mesos.
