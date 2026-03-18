El Regne Unit i Ucraïna acorden mantenir la pressió sobre Rússia
Starmer i Zelenski firmen una altra declaració per reforçar la seva cooperació en defensa
Lucas Font
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, està provant de mantenir el focus d'atenció en la guerra contra Rússia malgrat el conflicte a l'Orient Mitjà. El líder ucraïnès s'ha reunit aquest dimarts amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, a Downing Street per firmar una nova declaració conjunta i reforçar la cooperació entre els dos països en matèria de defensa en plena relaxació de les sancions al petroli rus per part dels Estats Units. La visita de Zelenski a la capital britànica s'emmarca en la ronda de trobades que està mantenint amb diversos líders europeus en els últims dies i la pròxima parada serà Madrid aquest dimecres.
Zelenski ha agraït el recolzament prestat pel Regne Unit en matèria de seguretat energètica durant un "hivern difícil" i ha volgut aprofitar la trobada per actualitzar al líder laborista sobre els esforços diplomàtics i les negociacions amb els Estats Units i amb Rússia per trobar una sortida al conflicte, que ha complert el seu quart any. Starmer, per la seva banda, ha insistit en la necessitat de mantenir el recolzament a Ucraïna malgrat que l'atenció de Washington està posada a l'Iran.
"Hem de continuar centrant la nostra atenció a Ucraïna. No podem permetre que [Vladímir] Putin sigui qui es beneficiï del conflicte amb l'Iran, ja sigui respecte als preus del petroli o a l'aixecament de les sancions", ha assegurat el primer ministre, que s'ha posicionat en contra de la decisió de Washington d'aixecar temporalment les sancions a Moscou per contenir la pujada dels preus al mercat global.
Els dos líders han firmat una declaració conjunta en matèria de seguretat i defensa, amb l'objectiu de capitalitzar l'"experiència d'Ucraïna" i la "base industrial del Regne Unit" per al desenvolupament tecnològic, especialment el de sistemes d'intercepció de drons que ajudin a combatre l'ús d'aquests aparells per part de Rússia i de l'Iran. L'acord també busca reforçar la cooperació amb tercers països per garantir que aquesta tecnologia està "en les mans dels que més la necessiten", amb referència als seus aliats al golf Pèrsic, que ja estan rebent el recolzament d'experts dels dos països per mirar de repel·lir els atacs iranians.
Reunió amb Rutte
La visita de Zelenski a Londres busca reforçar el recolzament dels seus socis europeus en un moment en què els Estats Units estan obrint la mà amb Rússia. L'aixecament temporal de les sancions, avalat per alguns líders de països membres de la Unió Europea, com el belga Bart de Wever, ha provocat inquietud en el Govern ucraïnès i l'ha obligat a moure fitxa per mantenir la pressió sobre Putin. Starmer i Zelenski també s'han reunit amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per discutir la pau a Ucraïna, els avenços aconseguits en l'anomenada "coalició de voluntaris" i la necessitat de mantenir les sancions sobre Moscou..
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- L’humorista Peyu s’interessa pels arbres holandesos del carrer Guimerà de Manresa
- Mor Joan Recasens, monjo de Montserrat des de feia 76 anys