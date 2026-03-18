Els comptes de 2026
El Govern retira els pressupostos per continuar negociant i pacta amb ERC una injecció de recursos per donar estabilitat
Illa demana als republicans "responsabilitat" i Junqueras aixeca el veto als comptes per l'IRPF amb la mirada posada en un acord abans de l'estiu
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, retira els pressupostos que s'havien de votar divendres al Parlament per donar més marge a la negociació amb ERC. Així ho ha decidit després d'una reunió amb Oriol Junqueras dimarts a la nit al Palau de la Generalitat, que va culminar una jornada maratoniana per desencallar una situació que feia setmanes que estava enquistada i que ambdues parts han decidit resoldre de la forma menys lesiva possible per "preservar l'estabilitat". Al seu torn, el líder dels republicans s'ha compromès a garantir el suport a un suplement de crèdit de més de 5.000 milions per evitar les tensions de tresoreria fins que els comptes s'aprovin, previsiblement, abans de l'estiu. El Consell Executiu es reunirà aquest dijous d'urgència perquè aquests recursos estiguin a disposició com més aviat millor.
En una compareixença al Palau de la Generalitat, Illa ha defensat que "és l'hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica, i de traduir-la en fets i en solucions", per reclamar a Esquerra que arribi a un acord aquests dies vinents. A les files de Junqueras els ha reclamat que "garanteixin l'estabilitat i actuïn amb responsabilitat", perquè "no es pot posar en risc l'escut social" davant la guerra al Pròxim Orient.
El líder d'Esquerra ha recollit el guant i ha celebrat que el cap del Govern "hagi optat per retirar els pressupostos que havia presentat de forma unilateral i hagi entès que una forma d'atorgar recursos a la societat és a través de suplements de crèdit". En una roda de premsa a la seu del partit, ha anunciat que negociarà perquè Catalunya tingui uns pressupostos "en el marc dels acords d'investidura": "No renunciem a res, ho volem tot", ha dit, però ha evitat assegurar que la recaptació de l'IRPF per a Catalunya sigui una condició 'sine qua non' com ho havia estat fins ara. "Si el Govern vol uns bons pressupostos, segur que trobarà la forma de demostrar-ho", ha afegit, evitant posar el foc en aquest tribut, que no apareix explícitament en l'acord fet públic aquest dimecres entre PSC i ERC.
El president ha deixat clar que mantindrà el pacte amb els Comuns i amb els agents socials, i s'ha conjurat perquè Catalunya tingui pressupostos, anunciant que intensificarà les negociacions. "Quan la majoria progressista avança, Catalunya avança", ha afegit, deixant clar que no es planteja buscar una majoria alternativa a ERC i els Comuns, és a dir, amb Junts. Ara bé, ha advertit els socis que els comptes públics són una "responsabilitat compartida".
La negociació, en marxa
"El Govern retirarà el projecte de pressupostos, alhora que aprovarà immediatament un únic suplement de crèdit amb l'objectiu de disposar dels recursos necessaris per fer funcionar adequadament els serveis públics", diu el 'quid pro quo' que han deixat per escrit en un comunicat conjunt i que ha estat ratificat per les direccions dels dos partits, reunides d'urgència aquest dimecres al matí. En aquest document expliciten també el compromís de negociar per aprovar uns pressupostos abans de l'aturada estival que estaran actualitzats per incorporar les ajudes necessàries per protegir els sectors més damnificats pels efectes dels moviments de Donald Trump.
L'acord inclou també el compromís d'impulsar les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura, una velada referència a la recaptació de l'IRPF, que ni s'esmenta explícitament. Davant el risc d'anar a una votació fallida, Illa ha optat per l'escenari que considera òptim perquè la legislatura pugui continuar i fer-ho sense dinamitar la relació amb els seus socis d'ERC, per més que aquest moviment sigui una cessió per part del Govern a la petició dels republicans d'allargar la negociació.
La qüestió és si durant aquest nou marge que es donen per arribar a una entesa s'haurà resolt el desencís amb l'IRPF amb un moviment per part del Govern de Pedro Sánchez. Calculen que, abans del nou intent per aprovar pressupostos, s'haurà celebrat el Consell de Política Fiscal i Financera que ha de servir per traçar el camí legislatiu del model de finançament i que, just després, la vicepresidenta del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, farà el salt a la sorra electoral d'Andalusia. Per llavors, ERC espera que Sánchez tingui marge per fer el gest que demanden, encara que ja no sigui una línia vermella per als pressupostos.
Per a Illa, els comptes d'aquest 2026 són clau per al seu mandat. D'una banda, perquè són els primers que podrà lluir com a propis, ja que està governant Catalunya amb els de 2023, redactats pel Govern de Pere Aragonès. Però, de l'altra, perquè és conscient que l'any que ve hi ha eleccions municipals i generals, per la qual cosa serà inviable poder arribar a un pacte d'aquesta índole amb els socis tenint en compte la competència electoral; i perquè l'any següent ja serà hora de cridar els catalans a les urnes, el 2028.
Amb el moviment d'aquest dimecres, Illa es dona temps per evitar una derrota parlamentària, i a ERC li concedeix la capacitat d'haver marcat els seus passos. Però a tots dos els convé pactar i mantenir la relació de confiança de cara al futur: als republicans per condicionar el seu mandat i a Illa per garantir-se l'estabilitat.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament