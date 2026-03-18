Relacions diplomàtiques
Sheinbaum veu en les paraules del Rei "un gest d’acostament"
La presidenta de Mèxic, però, diu que espera més arran dels abusos en la conquesta
Irene Benedicto
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va reconèixer ahir el "gest d’acostament" del rei Felip VI després que admetés que durant la conquesta d’Amèrica hi va haver "molt abús" per part dels espanyols. La mandatària va dir que aprecia aquesta aproximació diplomàtica, però va afegir que el Govern mexicà espera més, després d’anys reclamant un reconeixement més explícit dels greuges comesos durant la colonització. "És un acostament del Rei que reconeixem", va afirmar Sheinbaum en la seva roda de premsa diària, tot i que a continuació va precisar: "No ha sigut tot el que hauríem volgut, però la veritat és que és un gest d’acostament". Amb aquest missatge, l’Executiu mexicà reconeix el pas fet, però manté que no tanca el debat històric.
La declaració de Sheinbaum enllaça amb l’exigència que va marcar l’etapa del seu predecessor, l’expresident Andrés Manuel López Obrador, que es va enfocar a reclamar a Espanya un reconeixement de l’extermini comès amb l’arribada dels conqueridors espanyols al continent. La presidenta va deixar clar que a Mèxic les paraules de Felip VI es llegeixen sota aquest precedent.
Les paraules del cap de l’Estat van rebre ahir el suport immediat del Govern espanyol. La ministra portaveu, Elma Saiz, va assegurar que l’Executiu les subscriu "al 100%" i va confirmar que la Moncloa havia sigut informada d’aquesta intervenció. A més, va expressar el seu desig que la pròxima Cimera Iberoamericana de Madrid se celebri "al màxim nivell". Saiz va respondre al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va qualificar de "disbarat" revisar l’actuació espanyola durant la conquesta d’Amèrica. La portaveu va afirmar que aquestes declaracions situen el dirigent en una "deriva ultra" i li va retreure "negar la història".
