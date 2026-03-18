Tensió global
Trump carrega contra l’OTAN per no avalar la protecció d’Ormuz
"Comet un error estúpid", diu sobre la negativa a un desplegament militar a l’estret
Idoya Noain
En la tercera setmana des que va iniciar amb Israel la guerra contra l’Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, continua expressant la seva frustració amb els aliats de l’OTAN per haver rebutjat la seva crida a cooperar militarment en la protecció de l’estret d’Ormuz. "Estan cometent un error estúpid", va dir ahir en unes declaracions al Despatx Oval.
"Des de fa molt he dit que em preguntava si l’OTAN estaria disponible per a nosaltres, així que això era una gran prova. No els necessitem, però haurien d’haver estat al nostre costat", va afegir Trump.
És la quarta vegada en dos dies que el líder dels Estats Units expressa la idea, que recull la contradicció de criticar l’OTAN i alhora minimitzar la seva transcendència. Ho va fer dilluns en dues trobades amb la premsa i ahir en un missatge a Truth Social en el qual va posar entre cometes la paraula aliats i a la Casa Blanca.
Trump, que tret d’Israel no va consultar amb altres aliats abans d’iniciar l’atac, va insistir que el rebuig a la seva petició de cooperació "no és bo per a l’Aliança". Va expressar la seva "decepció" i "sorpresa", i va remarcar que "tots els membres estaven d’acord que era molt important acabar amb l’amenaça nuclear de l’Iran i ningú va dir que no ho hauria de fer".
Va arribar a assegurar que alguns aliats li "van trucar" i el van felicitar "per la gran feina", i va dir que esperava que països europeus enviessin vaixells per buscar i netejar de possibles mines l’estret d’Ormuz, alhora que va afegir que "no costa gaires diners". "És injust amb els EUA, no amb mi", va remarcar.
El republicà va eludir contestar a la pregunta directa de si prendrà mesures de represàlia o es replantejarà mantenir-se en l’Aliança, però va destacar que els EUA gasten "bilions de dòlars en l’OTAN", i va afegir: "Quan ells no ajuden, és una cosa sobre la qual hem de pensar". "Per a aquesta decisió no necessito el Congrés, la puc prendre sol", va afegir i, després de recordar la cooperació amb Ucraïna, va afirmar: "No estic content".El republicà ha eludit contestar a la pregunta directa de si prendrà mesures de represàlia o es replantejarà mantenir a l’Aliança però ha tornat a destacar que els EUA gasten "bilions de dòlars a l’OTAN" i que "quan ells no ajuden, és una cosa sobre la qual hem de pensar". "Per a aquesta decisió no necessito el Congrés, puc prendre-la sol", ha afegit i, després de recordar la cooperació amb Ucraïna, ha afirmat: "No estic content".
Pessimisme europeu
L’alta representant de la UE per a Afers Estrangers i Seguretat, Kaja Kallas, va considerar ahir que la manera en la qual està evolucionant el conflicte al Pròxim Orient ja té qualitats de l’"escenari més advers", amb un impacte mundial. "La manera en la qual s’està desenvolupant la crisi a l’Orient Mitjà ja presenta, en molts aspectes, les característiques de l’escenari més advers, en primer lloc pel seu abast geogràfic", va indicar Kallas durant una sessió de la Comissió d’Afers Estrangers del Parlament Europeu. L’ex primera ministra estoniana va assegurar que "l’impacte del bloqueig del comerç a l’estret d’Ormuz és veritablement mundial".
