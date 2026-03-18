Guerra a Ucraïna
Zelenski es garanteix mil milions més d’Espanya per al 2026 en la seva quarta visita a Sánchez a la Moncloa
Els diners són part de l’acord bilateral de seguretat firmat el 2024. Sánchez diu que aquesta ajuda militar puja a gairebé 4.000 milions d’euros en aquests quatre anys de guerra. Espanya es compromet a continuar recolzant Ucraïna el temps que sigui necessari fins a aconseguir una pau justa i duradora
Mario Saavedra
Una visita a Espanya per cada any de guerra a Ucraïna. I en total, 4.000 milions d’euros en ajuda militar en aquests quatre anys.
Pedro Sánchez ha rebut aquest matí
al palau de la Moncloa. I allà ha anunciat un «compromís de 1.000 milions d’euros per al 2026 de suport bilateral militar» i ha especificat que, en total, aquest tipus d’ajuda puja a «gairebé 4.000 milions d’euros» en aquests quatre anys. El maig del 2024, els dos països van firmar l’Acord Bilateral de Seguretat i Defensa, que es va complir el 2025 i continua aquest any.
«Cofabricarem en l’àmbit de la indústria de defensa. Avui s’han firmat diversos acords en aquest sentit», ha afegit Sánchez en roda de premsa amb Zelenski. L’ucraïnès ha especificat que aquests acords inclouen «la millora dels sistemes de radars d’atac profund o míssils d’alta precisió». Sánchez també ha descrit altres programes menors, com contribucions al desminatge del país o a la seguretat de les escoles subterrànies als llocs on la guerra és més intensa. «Impulsarem també les eines europees a la nostra disposició. La Comissió Europea va llançar l’instrument SAFE. Finançarem part del suport a Ucraïna a través d’aquest acord europeu».
Zelenski ha agraït especialment l’ajuda espanyola per defensar el cel ucraïnès dels continus atacs amb drons i míssils russos. «Col·laborarem amb les empreses del sector de defensa espanyol», ha reiterat el president ucraïnès, que lidera un dels països amb més experiència en drons, radars i altres equips provats en combat.
«Ningú ens farà oblidar la guerra»
Aquesta és la quarta vegada que el president espanyol acull l’ucraïnès a Madrid. Ho fa en el marc d’una gira europea de Zelenski que ha inclòs Romania, França, el Regne Unit, i que conclourà amb la seva participació en el Consell Europeu d’aquest dijous.
«Res ni ningú ens farà oblidar el que passa a Ucraïna… Una guerra injusta, il·legal i injustificada», ha dit Sánchez després de recordar com els focus de l’atenció internacional s’ha desviat cap a la nova guerra, la llançada pels Estats Units i Israel contra l’Iran i aquest últim contra el Líban. «Reiterem la nostra defensa, suport i ànim al poble ucraïnès. Defensem els mateixos principis en tots els conflictes que assolen el món».
Tots dos han firmat una nova tanda d’acords bilaterals en diferents àmbits (diplomàcia, construcció, seguretat, transports) per substanciar el suport d’Espanya a Ucraïna en «defensa de la seva sobirania», informen fonts de la Moncloa.
Zelenski ha reconegut l’escassetat de míssils Patriot per defensar el territori ucraïnès. Assegura que no hi ha hagut cancel·lació d’enviaments a Ucraïna de míssils interceptors, però és conscient que la guerra a l’Iran ha obert un altre front en el qual una desena de països de la regió requereixen aquests míssils per defensar-se dels atacs iranians, cosa que provoca una escassetat d’aquesta munició defensiva.
«Recordem els primers dies de la guerra en què no podíem protegir el nostre cel. Vam parlar amb l’Iran, perquè no enviessin drons Shahed a Rússia ni els formessin en l’ús», s’ha lamentat el president ucraïnès. «Van dir que no n’enviarien més, però els van donar les llicències i els van ajudar a crear dues fàbriques per fabricar-los. No tenim bons sentiments cap al país que ha ajudat Rússia a matar-nos».
La resposta iraniana a la guerra desencadenada per Donald Trump i Benjamin Netanyahu ha inclòs l’atac als països del Golf, que també necessiten munició antiaèria per defensar-se. Zelenski ha reconegut en una entrevista a la BBC que aquesta guerra està suposant un problema de falta de sistemes antiaeris per a Ucraïna. I aquesta mateixa idea l’ha reiterat al costat de Sánchez a la Moncloa.
Ha insistit en la necessitat de desbloquejar el paquet de 90.000 milions d’euros que pretén llançar la UE, però que està bloquejat per països com Hongria. Aquest assumpte es tractarà aquest dijous en el Consell Europeu.
«El temps que sigui necessari»
Espanya es compromet a continuar recolzant Ucraïna «el temps que sigui necessari fins a aconseguir una pau justa i duradora», abunden fonts de la Moncloa, «especialment en un context de gran incertesa global i en el qual la guerra de l’Iran està permetent que Rússia es beneficiï de la pujada de preus al mercat dels hidrocarburs».
Aquest dimecres a la tarda, Zelenski acudirà la Cambra baixa, que presideix Francina Armengol, i es reunirà també allà amb el president de la Cambra alta, Pedro Rollán. A la tarda, a les 17.30 hores, mantindrà una altra trobada amb el rei Felip VI al palau de la Zarzuela.
A més, Espanya remarca l’esforç especial que ha posat en aquests anys per garantir la suficiència energètica d’Ucraïna, especialment després que els bombardejos russos hagin reduït les capacitats elèctriques del país en un 70%. Entitats públiques i privades espanyoles ja han enviat generadors d’alt rendiment amb capacitat per subministrar energia a 14.000 persones, recorda la Moncloa.
Espanya també està fermament compromesa amb la reconstrucció d’Ucraïna. En l’àmbit de la cooperació, es continua contribuint en accions humanitàries com la reconstrucció d’escoles o el suport a les activitats de desminatge del país.
