Cuba promet "resistir" als plans dels EUA d’"apropiar-se del país"

Marco Rubio: "Ens encantaria veure un canvi de règim a Cuba"

Abel Gilbert

Buenos Aires

El soroll de les cassoles en protesta per les apagades és la banda sonora d’aquest tram de la crisi estructural de Cuba. La llum ve i se’n va mentre el Govern de l’illa intenta negociar amb els EUA una solució al cèrcol energètic imposat des del gener i que l’ha deixada sense combustible. "Els EUA amenacen públicament Cuba, gairebé diàriament, d’enderrocar per la força l’ordre constitucional. I fa servir un indignant pretext: les dures limitacions de l’afeblida economia que ells han agredit i pretès aïllar fa més de sis dècades", va dir ahir el president Miguel Díaz-Canel.

"Pretenen i anuncien plans per apropiar-se del país, dels seus recursos, de les propietats i fins i tot de la mateixa economia que busquen asfixiar perquè ens rendim. Només així s’explica la ferotge guerra econòmica que s’aplica com a càstig col·lectiu contra tot el poble", va dir Díaz-Canel. Davant el "pitjor escenari", una cosa que la societat ja experimenta, "a Cuba l’acompanya una certesa: qualsevol agressor extern xocarà amb una resistència inexpugnable".

La resposta presidencial es va conèixer poques hores després que Donald Trump expressés públicament la seva intenció de "conquistar" l’illa i vantar-se de poder "fer el que vulgui" perquè està pràcticament trencada. Dilluns passat, l’Havana va donar detalls de la reforma econòmica que obre les portes al capital acumulat per cubans que viuen als Estats Units. El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio la va qualificar d’insuficient. El seu homòleg cubà, Bruno Rodríguez Parrilla, va acusar Washington d’intentar "destruir l’ordre constitucional i prendre el control del país". Va advertir no obstant que "el càstig col·lectiu" que s’aplica als cubans "no mellarà l’exercici ple de la sobirania ni la creativitat davant el bloqueig i el cèrcol energètic". Rodríguez va assegurar que "tota agressió de l’imperialisme xocarà amb la voluntat irreductible del poble cubà en la defensa de la independència de la pàtria".

