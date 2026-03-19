Veneçuela

Delcy Rodríguez destitueix el ministre de Defensa, el general Padrino

Abel Gilbert

Buenos Aires

La capsa de sorpreses anomenada Veneçuela ahir es va tornar a obrir. La "presidenta encarregada" i recentment legitimada pels EUA, Delcy Rodríguez, va desplaçar del control del Ministeri de Defensa i, en els fets, de les Forces Armades el general Vladimir Padrino López.

El llenguatge de la mandatària interina va evitar paraules de qüestionament a l’home que va ser part del triangle del poder des del 2013. A Caracas, però, es va començar a parlar de "destitució". Rodríguez es va inclinar per l’elogi i "va agrair" la "lleialtat a la pàtria" de Padrino López, algú que ha sigut el "primer soldat en la defensa" de Veneçuela. La "defensa del país" va quedar seriosament en dubte a començaments d’any, després de la intervenció militar dels EUA, i part de les responsabilitats van apuntar a la conducció militar.

Notícies relacionades

Gustavo González López, el substitut de Padrino López, havia assumit ni més ni menys que la responsabilitat del resguard de la "presidenta encarregada" en qualitat de cap de la Casa Militar i de la Direcció de Contraintel·ligència Militar. Va ser un dels interlocutors del director de la CIA, John Ratcliffe, quan va posar els peus en territori veneçolà per inaugurar una sèrie de visites de primer nivell de l’Administració de Donald Trump.

