Nuevo escenario
Els Comuns exigeixen a l’Executiu renegociar el pacte de pressupostos
Junts i CUP qüestionen l’"estabilitat" del Govern d’Illa i el titllen d’"irresponsable"
Gisela Boada
Els Comuns ja s’havien avançat a un possible fracàs dels pressupostos, com s’ha materialitzat aquest dimecres amb la retirada del projecte de llei per part del Govern, i han pactat amb Salvador Illa que tots els acords segellats per garantir els seus sis vots del bloc d’investidura s’incloguin al suplement de crèdit que l’Executiu aprovarà aquest dijous. Són, per exemple, les ajudes al lloguer, les beques per als menjadors escolars, el reforç de la plantilla educativa i duplicar la inversió en la llei de barris.
Les dues parts van arribar a un acord per donar llum verda a aquests comptes públics fa just un mes, però el context internacional, marcat per la guerra de l’Iran, ha canviat i també les seves exigències a uns futurs pressupostos, que el Govern manté que vol presentar. Per això, els Comuns, a més d’exigir que tots aquests acords s’incloguin al suplement de crèdit com a condició per donar el seu ‘sí’ a aquesta injecció de recursos, reclamen a Illa "actualitzar" el seu pacte de cara a uns nous pressupostos que, segons PSC i ERC, es preveuen aprovar abans de l’estiu.
El partit liderat per Albiach al Parlament no només considera que la inflació derivada del context bèl·lic requereix una renegociació, sinó que el fet que els pressupostos del 2026 arribin tan tard els converteix directament en uns "pressupostos d’investidura", per la qual cosa veuen necessari incloure "mesures per al 2026 i 2027". "Si finalment hi ha acord, no seran pressupostos del 2026, seran d’investidura", ha declarat en una roda de premsa al Parlament.
"Imatge de debilitat"
Per als Comuns, l’anunci de la retirada del projecte de pressupostos, fruit de la falta de recolzaments per part d’ERC, "no és una bona notícia", tot i que Albiach ha reconegut que "no és la pitjor". "Van tard i no hi ha res garantit; tot són futuribles i dona una imatge de debilitat al bloc d’investidura, però almenys no s’ha trencat res", ha afegit. Un escenari, ha lamentat Albiach, que pot desgastar els votants. "Fa que la gent es cansi i es pregunti per què val la pena votar", ha apuntat, després de titllar d’"espectacle" la posada en escena de l’Executiu i ERC en aquests últims dies de negociació.
Junts i la CUP van aprofitar l’ocasió per burxar a la ferida. Durant la sessió de control al president ahir al Parlament, els postconvergents van titllar la retirada dels comptes d’"espectacle" del Govern i van acusar Illa d’"irresponsable". "Ha tornat el fracàs de Dragon Khan", va afirmar la líder del grup parlamentari, Mònica Sales, fent referència al primer tripartit de Pasqual Maragall.
En una línia similar es va expressar la CUP, que va advertir al president que no pot "presumir" d’"estabilitat" ni de "responsabilitat" quan l’Executiu es veu obligat a retirar els comptes "per evitar un ridícul majúscul".
