Guerra a l’est d’Europa
Espanya anuncia mil milions d’ajuda a Ucraïna i producció militar conjunta
«Cofabricarem en l’àmbit de la indústria de defensa», diu Sánchez
El suport espanyol en seguretat suma 3.795 milions des del 2022
Mario Saavedra
Una visita a Espanya per cada any de guerra a Ucraïna. I, en total, prop de 4.000 milions d’euros en ajuda militar des que Rússia va començar la invasió a gran escala del país. Pedro Sánchez va rebre ahir Volodímir Zelenski al palau de la Moncloa. El president espanyol va anunciar un "compromís de 1.000 milions d’euros per al 2026 de recolzament bilateral militar" i va especificar que, en total, aquesta mena d’ajuda puja a "gairebé 4.000 milions d’euros" en aquests quatre anys. El maig del 2024, els dos països van firmar un acord bilateral de seguretat i defensa, que es va complir el 2025 i continua aquest any.
En concret, entre el 2022 i el 2026, el Govern haurà dedicat 3.795 milions d’euros en ajuda militar a Ucraïna, expliquen fonts de la Moncloa. El 2022 s’hi van destinar 250 milions d’euros; el 2023, 420 milions d’euros; el 2024, 1.072 milions d’euros; el 2025, 1.053 milions d’euros, i el 2026 s’hi sumaran aquests 1.000 milions d’euros.
"Cofabricarem en l’àmbit de la indústria de defensa. Avui [és a dir, ahir] s’han firmat diversos acords en aquest sentit", va afegir el president del Govern en roda de premsa juntament amb Zelenski. El líder ucraïnès va especificar que aquests acords inclouen "la millora dels sistemes de radars d’atac profund o míssils d’alta precisió".
Sánchez també va descriure altres programes menors, com contribucions al desminatge del país i a la restauració de les escoles deteriorades als llocs on la guerra és més intensa. "També impulsarem les eines europees que tinguem a la nostra disposició. La Comissió Europea va llançar l’instrument SAFE. Finançarem part del suport a Ucraïna a través d’aquest acord europeu".
Zelenski va agrair especialment l’ajuda espanyola per defensar el cel ucraïnès dels continus atacs amb drons i míssils russos. "Col·laborarem amb les empreses del sector de defensa espanyola", va reiterar el president ucraïnès, que lidera un dels països amb més experiència en drons, radars i altres equips provats en combat.
La d’ahir va ser la quarta vegada que el president espanyol va rebre l’ucraïnès a Madrid. Ho va fer en el marc d’una gira europea de Zelenski que va incloure Romania, França i el Regne Unit i que conclourà amb la seva participació en el Consell Europeu d’avui.
"Res ni ningú ens farà oblidar el que passa a Ucraïna [...]. Una guerra injusta, il·legal i injustificada", va assenyalar Sánchez, després de recordar com els focus de l’atenció internacional s’han desviat cap a la nova guerra, la llançada contra l’Iran pels EUA i Israel i per aquest últim contra el Líban. "Reiterem la nostra defensa, suport i ànim al poble ucraïnès. Defensem els mateixos principis en tots els conflictes que assolen el món", va afegir.
Escassetat de míssils Patriot
Zelenski va reconèixer l’escassetat de míssils Patriot per defensar el territori ucraïnès. Responent a preguntes dels periodistes reunits a Madrid, va afirmar que no hi ha hagut cancel·lació d’enviaments de míssils interceptors a Ucraïna, però és conscient que la guerra a l’Iran ha obert un altre front en què una desena de països de la regió requereixen aquests míssils per defensar-se dels atacs iranians, cosa que provoca una escassetat d’aquesta munició defensiva.
"Recordem els primers dies de la guerra en què no podíem protegir el nostre cel. Vam parlar amb l’Iran perquè no enviessin drons Shahed a Rússia ni els formessin en l’ús d’aquesta arma", es va plànyer el president ucraïnès. "Van dir que no n’enviarien més, però els van donar les llicències i els van ajudar a crear dues fàbriques per fabricar-ne. No tenim bons sentiments cap al país que ha ajudat Rússia a matar-nos".
Tant l’un com l’altre han firmat una nova tanda d’acords bilaterals en diferents àmbits (diplomàcia, construcció, seguretat, transports) per substanciar el suport d’Espanya a Ucraïna en "defensa de la seva sobirania", informen fonts de la Moncloa.
Acords amb Sener i Escribano
Cooperació en drons i míssils
Amb motiu de la visita del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a Espanya, es van tancar acords de cooperació en seguretat i defensa entre companyies dels dos països.En concret, el grup espanyol Sener va firmar tres acords de cooperació amb firmes ucraïneses: l’empresa de defensa Fire Point, l’Oficina Estatal de Disseny de Kíiv Luch i l’empresa científica i productiva Radionics. Aquests tres acords se centraran en la indústria de míssils i la defensa aèria, a fi de reforçar la protecció de l’espai aeri ucraïnès.Zelenski va visitar ahir les instal·lacions de Sener a Tres Cantos (Madrid) per presidir la firma de l’acord, juntamnt amb el president del grup espanyol, Andrés Sendagorta, i el seu conseller delegat, Jorge Sendagorta. «Confiem que tots els acords entre els fabricants ucraïnesos i espanyols s’implementaran al més aviat possible», va dir el líder ucraïnès. L’aliança contribuirà a reforçar el paper de Sener en la defensa aèria europea, on ja participa amb aportacions industrials en els programes de míssils Patriot (en els sistemes GEM-T i PAC-3) i IRIS-T SLS/SLM.També l’espanyola Escribano va segellar un acord de cooperació amb el fabricant ucraïnès de sistemes aeris no tripulats Skyeton. Les dues companyies desenvoluparan i fabricaran conjuntament sistemes d’atac guiats per làser basats en sistemes no tripulats de fabricació ucraïnesa.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament