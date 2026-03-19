Privacitat
L’FBI confirma que compra dades dels ciutadans per rastrejar la seva localització
L’agència compra informació personal a 'data brokers', empreses que recopilen el rastre digital dels ciutadans per vendre’l a tercers, sense ordre judicial
Carles Planas Bou
Si vius als Estats Units, l’FBI podria estar comprant les dades que deixes a Internet per saber on ets en tot moment.
El director de l’Oficina Federal d’Investigació, Kash Patel, va explicar dimecres que l’agència està adquirint informació útil per rastrejar els moviments i conèixer la localització de les persones, la primera confirmació d’aquesta pràctica des que el seu predecessor, Christopher Wray, afirmés el 2023 que s’havia fet en el passat.
"Adquirim informació disponible al mercat que és compatible amb la Constitució i les lleis de la Llei de Privacitat de les Comunicacions Electròniques, i això ens ha proporcionat informació d’intel·ligència valuosa", va assegurar Patel —advocat trumpista i antic subdirector d’Intel·ligència Nacional conegut per donar suport a la insurrecció contra el Capitoli i per promoure tota mena de teories de la conspiració— en una audiència del Comitè d’Intel·ligència al Senat nord-americà.
Des del 2018, el Tribunal Suprem dels EUA obliga les autoritats policials a obtenir una ordre judicial perquè els operadors de telefonia mòbil cedeixin les dades de localització dels seus clients. Aquesta intermediació dels tribunals garanteix que es tracta d’una mesura proporcional per investigar casos com el terrorisme o l’explotació sexual de menors.
¿A qui compra aquesta informació?
Tanmateix, també existeix una altra via per accedir a informació personal sense seguir un procés legal. L’FBI la compra a data brokers o comerciants de dades, companyies milionàries el negoci de les quals es basa a recopilar el teu rastre digital —des de transaccions amb targetes de crèdit fins al que comparteixes a xarxes socials— i vendre’l a tercers, sempre que aquests no siguin adversaris estrangers com Xina, Rússia o Iran.
Alguns legisladors s’oposen a aquesta pràctica. És el cas del senador demòcrata Ron Wyden i el republicà Mike Lee, que divendres passat van presentar la Llei de Reforma de la Vigilància Governamental, un text que obligaria l’FBI i altres agències de seguretat o d’intel·ligència a disposar sempre d’una ordre judicial per sol·licitar l’accés a aquestes dades personals de la ciutadania.
"Fer-ho sense una ordre judicial és una burla escandalosa de la Quarta Esmena; resulta especialment perillós atès l’ús de la intel·ligència artificial per rastrejar quantitats massives d’informació privada", va advertir Wyden durant la compareixença de Patel davant el Senat.
