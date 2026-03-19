Memòria històrica
La fiscalia reconeix per primera vegada un delicte de tortures en una detenció de la policia franquista
El ministeri públic sosté que no ha pogut identificar els funcionaris que van detenir l’activista Blanca Serra, a qui ha atorgat la condició de víctima de la dictadura
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona reconeix que l’activista de l’esquerra independentista Blanca Serra va ser torturada en dependències policials, tant a la capital catalana com a Madrid, durant el franquisme i la Transició. No obstant això, en la investigació realitzada no han pogut determinar l’autor o els autors d’aquest delicte, comès en el context de crims contra la humanitat. Per aquesta raó, el ministeri públic ha presentat una denúncia davant d’un jutjat, però n’ha sol·licitat l’arxivament provisional. La dona va comparèixer aquest dijous a la Fiscalia de Barcelona per a la notificació d’aquesta resolució, en la qual es deixa la porta oberta perquè presenti una demanda civil per aconseguir algun tipus de reparació. És la primera vegada que la Fiscalia obre una investigació per uns fets d’aquestes característiques i atribueix a la denunciant la condició de víctima del franquisme, d’acord amb la Llei de Memòria Democràtica.
Blanca Serra va presentar el novembre de 2024, en nom propi i en el de la seva germana Eva, ja difunta, una denúncia per crims de lesa humanitat davant la delegada de la Fiscalia de Memòria Democràtica a Barcelona, Sara Gómez Expósito, per les tortures que van patir en dependències policials, tant a la capital catalana com a Madrid, durant les quatre vegades que van ser detingudes durant la Transició.
La Fiscalia sosté que l'anomenada Brigada Político-Social de la policia espanyola va detenir la denunciant i la seva germana per "l’únic motiu de la seva activitat política d’oposició a la dictadura" i els va infligir violència física i psíquica amb la finalitat d’obtenir informació i aconseguir una confessió, causant-los seqüeles de tipus traumàtic. Segons la resolució notificada per la Fiscalia, els fets es van perpetrar "en el context de la persecució i repressió política" instaurada pel franquisme i en el marc d’un règim "institucionalitzat" d’opressió sistemàtica i generalitzada.
Les quatre detencions
El seu primer arrest es remunta el febrer de 1977, abans de les primeres eleccions democràtiques, i l’últim, al març de 1982, amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat, per portar un cartell amb el lema "independència". La van acusar d’ultratge a la unitat d’Espanya. No obstant això, estaven fitxades des del setembre de 1975. "Et pegaven a la planta dels peus. No sabia que feia tant de mal. Una vegada em van trencar els dits del peu i no em podia posar les sabatilles", ha recordat Blanca.
Blanca i la seva germana Eva van ser militants en organitzacions de l’òrbita independentista i antifranquista. Van ser detingudes a casa seva el 1977, 1980, 1981 i 1982 (les tres últimes amb la Constitució vigent). Primer eren conduïdes a la comissaria de Via Laietana, ara Prefectura Superior de Policia de Catalunya, on eren torturades. En dues ocasions, van ser traslladades al que era la Direcció General de Seguretat de l’Estat, a la Puerta del Sol de Madrid, on continuaven els maltractaments i els insults. Després del seu últim arrest, el 1982, el jutge de guàrdia de Barcelona en va decretar la presó provisional i van ingressar a l’antiga presó de la Trinitat. "Vam estar aïllades", ha assegurat. Va ser l’Audiència Nacional qui en va decidir la llibertat dies després.
Crims contra la humanitat
La Fiscalia de Barcelona ha conclòs la investigació iniciada a conseqüència de la primera denúncia interposada davant seu per una víctima de tortures durant el franquisme. Durant la investigació, que s’ha dut a terme en coordinació amb la Unitat de drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia General de l’Estat, s’han practicat totes les diligències encaminades a l’esclariment dels fets i a la determinació dels seus autors, incloses testificals, pericials i documentals, segons el ministeri públic. Després d’analitzar totes les proves, ha arribat a la conclusió que l’actuació policial és constitutiva d’un delicte de tortures perpetrades en el context de crims contra la humanitat.
Les indagacions han corroborat que l'anomenada Brigada Político-Social va detenir la denunciant i la seva germana per l’únic motiu de la seva activitat política d’oposició a la dictadura i els va infligir violència física i psíquica amb la finalitat d’obtenir informació i aconseguir una confessió, causant-los seqüeles de tipus traumàtic. Segons la resolució notificada per la Fiscalia, els fets es van cometre "en el context de la persecució i repressió política" instaurada pel franquisme i en el marc d’un "règim institucionalitzat d’opressió sistemàtica i generalitzada".
