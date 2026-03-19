Pla anticrisi per la guerra
El Govern ajorna les mesures d'habitatge a un segon paquet anticrisi davant el rebuig de Junts
“N’hi ha prou amb escoltar Junts per veure que en temes d’habitatge cal anar amb peus de plom”, responen a la Moncloa davant la pressió de Sumar per incloure en el pla anticrisi desnonaments i pròrroga de lloguers
Iván Gil
PSOE i Sumar coincideixen en la necessitat de desplegar mesures per contenir el problema de l’accés a l’habitatge, però difereixen en l’estratègia. Si el soci minoritari pressiona per incloure-les ja en el decret anticrisi per la guerra que s’aprovarà aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari, en la part socialista ho rebutgen per la falta de consens parlamentari. Miren principalment a Junts. La seva anàlisi és que els postconvergents, però també el PNV que s’oposa a propostes com recuperar la moratòria antidesnonaments, podrien arribar a acceptar un límit del 2% a la pujada dels lloguers, en els contractes que vinculen la seva actualització anual a l’IPC. D’aquí que fonts de les negociacions s’obrin a posar-la sobre la taula si s’accelera la inflació —l’última dada de febrer la situa en el 2,3%— en un futur paquet.
“Es tracta d’una mesura que encaixaria més, però cal anar veient l’evolució dels preus”, apunten aquestes fonts. A més dels lloguers, en Habitatge posen el focus en com evolucioni l’euríbor, per les hipoteques, i fins i tot dels materials d’obra que afecten la construcció d’obra nova. Des de l’àrea econòmica de l’Executiu apunten que en matèria d’habitatge només s’inclourà en el decret “allò que tingui consens”. En el seu moment, Junts i PNV van donar suport al topall del 2% als lloguers quan es va incloure en el pla anticrisi després de la invasió russa d’Ucraïna. “Ara tenen més reticències, ho continuarem mirant”, assenyalen en aquest sentit.
Des de l’arc de l’esquerra, es reclama anar més enllà, amb la prohibició dels desnonaments i la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer que caduquin sense pujada de preus. Si no tiren endavant, assenyalen des d’un dels ministeris de Sumar, hauran de “retratar-se” els grups en contra en el que consideren un “assumpte central”. Hi ha converses en el si de l’Executiu, però el PSOE s’hi oposa, en alguns casos per convicció i en altres per la falta de suports parlamentaris.
En la part socialista del Govern interpreten que l’avís de la portaveu del PNV, Maribel Vaquero, en el ple d’aquest dimecres en reclamar a Pedro Sánchez que descarti “les propostes més extremes” dels seus socis per “no jugar-s’hi” amb la convalidació del decret té a veure amb l’habitatge. Una posició que a Junts seria fins i tot més rocallosa, ja que ja va tombar la pròrroga de l’escut social malgrat excloure’s els petits propietaris de la moratòria antidesnonaments.
“Hem vist avui Junts i PNV”, explicava un ministre socialista sobre les posicions manifestades durant el ple, per afegir que “en altres negociacions ho vam intentar reconduint el text a les seves peticions i ni així”. En aquest sentit, assenyalen que el decret de divendres no és finalista, que en funció de la situació i la durada de la guerra en podrà haver més, per demanar als seus socis de Sumar “altesa de mires”.
“N’hi ha prou amb escoltar Junts per veure que en temes d’habitatge cal anar amb peus de plom”, reconeixen negociadors de la part socialista del Govern. Amb tot, avancen que esprémeran fins on puguin. Sempre amb la intenció que abans d’aprovar-se el text aquest divendres compti amb el vistiplau d’una majoria parlamentària.
El “trencaclosques” per a la majoria
La vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, era clara des de la tribuna en la seva resposta a una interpel·lació de Junts. “Diuen que no a determinades mesures i el Govern ha de compondre aquest trencaclosques perquè la majoria de la Cambra les pugui aprovar”, concedia. Més concretament, i encara sense esmentar directament mesures en matèria d’habitatge, concloïa que el text que s’aprovi en el Consell de Ministres extraordinari d’aquest divendres “no comptarà amb les [mesures] que han transmès que no els agraden; és el nostre compromís i estic convençuda que podrem arribar a acords amb el seu grup parlamentari”. Això sí, i després dels vaivens dels postconvergents, rematava reconeixent que “si un no vol, l’altra part és difícil que ho pugui aconseguir”.
A l’Executiu són especialment curosos a l’hora d’encaixar el “trencaclosques” amb els seus socis perquè donen per perdut el suport del PP. Tot i que, a diferència de Vox, no han manifestat obertament el seu rebuig, ja que encara no es coneix el text final, a la Moncloa interpreten que “ja porten per endavant el no”. Davant d’això posen el focus a trobar la “fórmula màgica” perquè tots els seus socis es vegin representats en el decret, repartint gestos i, sobretot, evitant mesures que generin oposició.
El Govern també té el focus posat en els passos que es donin en el si de la UE per adaptar el seu pla anticrisi i compassar mesures. De moment, els Vint-i-set són reticents a activar la clàusula d’escapament, per la qual cosa es mantenen les regles fiscals limitant el marge per a les ajudes als sectors afectats i la ciutadania. Així mateix, tampoc s’estan plantejant ajudes d’Estat, com després de la invasió russa d’Ucraïna. No obstant això, a la Moncloa entenen que si la guerra s’allarga i la inflació continua escalant es podran prendre decisions de segona ronda. Qüestions que no només afectarien de ple el disseny del pla de resposta a la crisi, sinó als pressupostos que s’han deixat en “parèntesi”.
