Comptes públics
El Govern injecta avui 5.000 milions per pagar nòmines
La despesa en personal de la Generalitat és de 17.701 milions en l’actualitat, un 19,7% més que el destinat en els comptes del 2023
Gabriel Ubieto
El Govern aprovarà aquest dijous un suplement de crèdit de més de 5.000 milions d'euros per poder pagar les nòmines dels seus funcionaris i evitar les tensions de tresoreria. El Consell Executiu es reunirà al Palau de la Generalitat per començar a tramitar una injecció de recursos que compensi, en part, la retirada del projecte de pressupostos. El Govern pretenia dotar-se d'una capacitat de despesa de 49.126 milions d'euros, uns 9.126 milions més respecte als últims comptes públics en vigor. Part d'aquests recursos es perdran i quedaran a expenses que el PSC i ERC aconsegueixin acordar uns nous comptes públics abans de l'estiu, mentre que una altra part la podrà recuperar l'administració catalana a través d'aquesta fórmula del suplement de crèdit.
El president, Salvador Illa, va adquirir una sèrie de compromisos que no podrà atendre sense uns nous pressupostos o, en el seu defecte, un suplement de crèdit com el que va pactar ahir amb Oriol Junqueras. Una vegada retirats els pressupostos dissenyats per la consellera d’Economia, Alícia Romero, el Govern s’ha de resignar a operar, almenys temporalment, amb els comptes aprovats el 2023 i heretats d’ERC.
El principal problema derivat d'una pròrroga pressupostària és que els recursos assignats són els mateixos, però per atendre les mateixes partides costa diners. Els salaris dels funcionaris, per exemple, han pujat gairebé un 9% de forma acumulativa des d'aleshores i en aquest lapse temporal també s'han anat ampliant les plantilles públiques. Segons recull el decaigut projecte de pressupostos, la despesa en personal actual és de 17.701 milions d'euros, un 19,7% més que el destinat en el pressupost del 2023.
Atendre compromisos
A més, Illa ha anat tancant acords en els últims mesos amb diferents col·lectius dins de la funció pública per atendre compromisos o desactivar (o almenys intentar-ho) determinats conflictes. Per exemple, amb els Mossos d'Esquadra va pactar un increment de 4.000 euros anuals i altres millores. Per als docents va acordar amb CCOO i UGT millores salarials, si bé el sindicat majoritari en la pública, USTEC, segueix en peu de guerra i justament aquesta setmana està de mobilitzacions per tot Catalunya. L'acord que ha rubricat el PSC amb ERC permetrà atendre el pacte amb els primers i millorar també el sou dels mestres.
Tot i que no només pugen les nòmines públiques, sinó que el cost material i de prestar gran part dels serveis també augmenta amb el temps a causa de la inflació registrada. Tot això precisa d'un finançament que el Govern obté via aquest nou suplement de crèdit i que li evita patir unes tensions de tresoreria que des d'Economia anticipaven que començarien a notar a partir del maig. Sense suplement de crèdit, l'administració catalana ha de reassignar els recursos disponibles i prioritzar el pagament de nòmines i les despeses essencials, suspenent programes i posposant el pagament de factures a proveïdors, entre d'altres.
L'acord entre Illa i Junqueras permetrà als departaments de la Generalitat recuperar part dels recursos perduts, tot i que no la totalitat. Els últims comptes públics en vigor contemplen una dotació de gairebé 40.000 milions d'euros, i el Govern aspirava a elevar aquesta capacitat de despesa fins als 49.126 milions. No obstant, mitjançant un suplement de crèdit només podran mobilitzar-se uns 7.600 milions, ja que aquest mecanisme no permet posar en marxa programes nous, sinó únicament reforçar partides i actuacions ja existents.
Aquesta és la principal limitació de no haver aprovat uns pressupostos i d'haver de recórrer a aquesta fórmula compensatòria, que garanteix el funcionament de l'administració, però restringeix el marge d'acció política de l'Executiu.
Una altra de les conseqüències del retard – o fins i tot de l'absència definitiva si finalment abans de l'estiu les dues formacions no es posen d'acord – d'uns nous comptes serà l'alteració en l'execució ordinària dels fons dels diferents departaments. La incertesa sobre els recursos finalment disponibles condicionarà la capacitat de l'administració catalana per gastar la totalitat dels fons al seu abast. Aquest dilluns passat, la consellera Romero va comparèixer en roda de premsa per destacar que el 2025 la Generalitat havia executat el 97% dels recursos disponibles, un percentatge rècord en comparació amb exercicis anteriors, i que els socialistes exhibeixen com a prova de la seva bona gestió al capdavant de l'administració catalana.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament