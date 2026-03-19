Tensió global
El Govern posposa a un nou paquet les mesures en habitatge
Fonts de la Moncloa admeten que la decisió es deu al rebuig de Junts
Iván Gil
El PSOE i Sumar coincideixen en la necessitat de desplegar mesures per contenir el problema de l’accés a la vivenda, però difereixen en l’estratègia. Si el soci minoritari pressiona per incloure-les ja al decret anticrisi per la guerra que s’aprovarà aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari, en la part socialista el rebutgen per la falta de consens parlamentari. Miren principalment Junts. La seva anàlisi és que els postconvergents, però també el PNB que s’oposa a propostes com recuperar la moratòria antidesnonaments, podrien arribar a acceptar un límit del 2% a la pujada dels lloguers, als contractes que vinculen la seva actualització anual a l’IPC. Per això fonts de les negociacions s’obrin a posar-la sobre la taula si s’accelera inflació –l’última dada de febrer la situa en el 2,3%– en un futur paquet.
"Es tracta d’una mesura que encaixaria més, però cal anar veient l’evolució dels preus", apunten aquestes fonts. A més dels lloguers, a Vivenda posen el focus en com evolucioni l’euríbor, per les hipoteques, i fins i tot dels materials d’obra que afecten la construcció d’obra nova. Des de l’àrea econòmica de l’Executiu apunten que en matèria de vivenda només s’inclourà al decret "el que tingui consens". En el seu moment, Junts i el PNB van recolzar el límit del 2% als lloguers quan es va incloure en el pla anticrisi després de la invasió russa d’Ucraïna. "Ara tenen més reticències, ho continuarem mirant", assenyalen en aquest sentit.
Des de l’arc de l’esquerra, es reclama anar més enllà, amb la prohibició dels desnonaments i la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguers que caduquin sense pujada de preus. Si no tiren endavant, assenyalen des d’un dels ministeris de Sumar, hauran "de retratar-se" els grups en contra en el que consideren un "assumpte central". Hi ha converses al si de l’Executiu, però el PSOE s’oposa, en alguns casos per convicció i en d’altres per la falta de recolzaments parlamentaris.
En la part socialista del Govern interpreten que l’avís de la portaveu del PNB, Maribel Vaquero, en el ple de l’aquest dimecres al reclamar a Pedro Sánchez que descarti "les propostes més extremes" dels seus socis per "no jugar-se-la" amb la convalidació del decret té a veure amb la vivenda. Una posició que a Junts seria fins i tot més rocosa, ja que ja va tombar la pròrroga de l’escut social malgrat excloure’s els petits propietaris de la moratòria antidesnonaments.
L’acció de la Generalitat
El Govern de la Generalitat donarà a conèixer divendres el paquet de mesures que s’activaran per esmorteir l’impacte econòmic que l’escalada bèl·lica està tenint en les butxaques dels catalans. Durant la sessió de control al Parlament, el president Salvador Illa va anticipar que seran ajudes "graduals" i "flexibles" en funció de la durada i l’afectació que tingui el conflicte, i també "complementàries" a les del Consell Europeu i el Govern de Pedro Sánchez.
