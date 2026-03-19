La legislatura catalana
Illa retira els pressupostos i ERC dilueix l’exigència de l’IRPF per negociar
El Govern acorda un suplement de crèdit a fi d’evitar tensions de tresoreria
El líder del PSC és el primer president de la Generalitat que decideix retirar els pressupostos
Sara González
Fer d’una retirada a temps el que esperen que sigui una victòria en diferit. O almenys evitar una derrota que posi en perill la legislatura a Catalunya. Això és el que van pactar Salvador Illa i Oriol Junqueras, un quid pro quo segellat dimarts a la nit al Palau de la Generalitat després d’una maratoniana jornada de reunions: el president fa marxa enrere amb els pressupostos amb el compromís de tornar-ho a intentar al juny; i el líder d’ERC renuncia a la recaptació de l’IRPF com a condició sine qua non, a més d’assegurar l’aval immediat a una injecció de recursos de més de 5.000 milions d’euros via suplement de crèdit que s’aprovarà avui mateix per cobrir les necessitats més immediates.
Amb aquest acord, se salva la possibilitat de tenir nous pressupostos i deixar enrere els del 2023, però a l’estiu i amb renúncies rellevants a les dues parts. Illa es converteix en el primer president a retirar uns comptes que ja havien iniciat la seva tramitació al Parlament i evidencia que no s’ha sortit amb la seva mirant d’aprovar-los sense haver lligat abans els suports dels seus socis. "Sí, soc el primer president a retirar-los; i els tornaria a presentar i els tornaria a retirar", va reivindicar en seu parlamentària en nom de l’"estabilitat". I Junqueras dilueix l’IRPF com a línia vermella admetent que és un assumpte que no està en mans de la Generalitat desencallar, sinó del Govern de Pedro Sánchez, que ara no està per això.
El resultat final és que el Govern i ERC es donen una segona oportunitat –probablement l’"última", reconeixen– construint un nou marc de negociació. A més, es fixen una data límit per arribar a un acord: abans d’acabar l’actual període de sessions al Parlament, és a dir, el 31 de juliol. El president no concep no aprovar, almenys, uns pressupostos durant el seu mandat tenint en compte que l’any que ve tota negociació estarà afectada per les eleccions municipals i les generals, a més de les catalanes previstes per al 2028.
Però ni tan sols aquesta pròrroga assegura que hi acabi havent fumata blanca abans de l’aturada estival, tot i que sí que dona corda a l’"estabilitat" que Illa va preconitzar com a bé per preservar de la mà, va insistir, de la "majoria progressista" que fins ara ha operat en aquesta legislatura amb la triangular que sumen PSC, ERC i Comuns. Una votació fallida divendres que ve hauria obert una falla en la confiança difícil de rescabalar en un context en el qual ningú vol que es premi el botó electoral. "Hem comprat temps, però no sabem com acabarà", reconeixen fonts del Govern, que admeten que hi ha reserves sobre què acabaran fent els republicans però que, tot i així, creuen que estan "condemnats a entendre’s".
En una compareixença al Palau de la Generalitat, Illa va defensar que "és l’hora que la responsabilitat vagi més enllà de la retòrica, i de traduir-la en fets i en solucions" per reclamar a ERC que arribi a un acord. Entenen, això sí, que surten de la via morta i que per fi parlaran de partides pressupostàries. El president va argumentar que el projecte que va presentar fa dues setmanes ha de ser "actualitzat" perquè s’ajusti a la "nova realitat" derivada de la guerra de l’Iran, que ja fa efecte en l’economia dels ciutadans.
El pacte amb Comuns
"Aquest és un escenari de risc que no podem ignorar", va advertir, per la qual cosa va prometre "intensificar les negociacions" mantenint intactes els acords firmats amb els Comuns i amb sindicats i patronals. La qüestió és si al juny hi haurà unes millors condicions perquè ERC doni el seu sí als comptes. Aleshores calculen que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, haurà fet el salt a l’arena electoral d’Andalusia.
En una coreografia prèviament pactada amb el Govern, el líder d’ERC va comparèixer des de la seu del seu partit per celebrar que el president hagi retirat uns comptes que va presentar de manera "unilateral", i es va oferir a negociar-ne uns de nous per dotar de més recursos la Generalitat.
Junqueras va mantenir que aconseguir la recaptació de l’IRPF continuarà sent "una qüestió molt important" en la futura negociació, però va esquivar situar-ho com a condició indispensable. "Si el Govern té una alternativa que creu que és millor, que la presenti i ja ho negociarem", va afegir.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament