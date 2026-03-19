Tensió global
Israel mata el cap d’intel·ligència iranià i ataca amb els EUA la planta de gas més gran del món
Qatar, que comparteix el jaciment, qualifica el bombardeig de "perillós i irresponsable", mentre Teheran respon a l’assassinat d’Ali Larijani amb una onada de míssils contra Israel
Andrea López-Tomàs
La guerra s’enquista a l’Orient Mitjà fins a arribar a cotes perilloses. Israel i els Estats Units han atacat aquest dimecres unes refineries de gas iranians al jaciment de gas natural de Parcs Sud. Es tracta del jaciment de gas més gran del món, compartit amb Qatar, i representa una gran part de les exportacions de gas natural. Al seu torn, l’Iran ha acomiadat entre llàgrimes i laments a Ali Larijaní, un dels polítics més importants del país, assassinat aquest dimarts per Israel. L’Iran també ha confirmat l’assassinat del ministre d’Intel·ligència, Ismail Jatib, en mans d’Israel. Els atacs contra territori iranià, libanès i iranià han continuat amb violència.
Per tots els racons de la regió, hi ha edificis reduïts a runa en qüestió de segons. El cor de la capital libanesa, Beirut, s’ha despertat descobrint un d’ells. Una vivenda de 15 plantes prop d’una de les carreteres principals que creuen la ciutat s’ha convertit en un munt de ruïnes després d’un atac israelià. Quatre edificis més han sigut objectiu de les bombes israelianes, matant 12 persones i ferint 41 només al centre de Beirut. L’Exèrcit israelià ha advertit que atacaria els ponts que travessen el riu Litani, que connecta el sud del Líban amb el nord del país. Hores després, ha complert la seva amenaça bombardejant dos ponts. A Israel, la resposta iraniana a l’assassinat de Larijaní ha matat dues persones.
Projectils a prop d’Ormuz
.L’Exèrcit nord-americà ha llançat bombes antibúnquer de 2.270 quilograms contra emplaçaments de míssils iranians a prop de l’estret d’Ormuz, segons un comunicat del Comando Central dels Estats Units, que celebrava que els atacs van ser exitosos. "Els míssils de creuer antibarco iranians en aquests emplaçaments representaven un risc per al transport marítim internacional a l’estret", han declarat. Tot i que el president nord-americà Donald Trump s’ha oposat anteriorment als atacs contra instal·lacions petrolieres, Washington s’ha coordinat amb Tel Aviv en l’atac contra el jaciment de gas de South Pars, operat conjuntament per l’Iran i Qatar. "Atacar la infraestructura energètica constitueix una amenaça per a la seguretat energètica mundial", ha declarat el portaveu del Ministeri d’Exteriors de Qatar, Majed a l’Ansari, qualificant l’atac israelià de "perillós i irresponsable".
Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana (CGRI) ha emès advertències d’evacuació per a diverses instal·lacions petrolieres a l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Qatar. Després de l’assassinat d’un dels líders més importants de l’Iran, Teheran ha respost aquesta nit amb violència contra territori israelià. La majoria dels míssils han tingut per objectiu Tel Aviv, als suburbis del qual de Ramat Gan ha mort una parella d’avis després que una de les bombes esclatés al menjador i no van tenir temps d’arribar al refugi. El cap de l’Exèrcit iranià, Amir Hatami, ha advertit que Teheran prepara una resposta "decisiva i dissuasòria" contra Israel i els Estats Units per la mort de Larijaní, d’acord a un comunicat oficial.
Més de 100 objectius militars i de seguretat" han sigut assolits pels projectils iranians a Israel, segons el CGRI, que va assegurar que els sistemes de defensa aèria israelians van ser superats durant l’atac i que Tel Aviv hauria patit talls d’electricitat. Els serveis d’emergències israelians s’han hagut de traslladar a 34 punts diferents al llarg de la nit pels impactes dels projectils de l’Iran i Hezbol·là, inclòs l’estació central de trens de Savidor. En aquestes dues setmanes i mitja d’ofensiva, almenys 14 persones han perdut la vida a Israel, mentre l’Iran xifra en més de 1.230 els morts i ferits. Una de les últimes víctimes mortals és el ministre d’Intel·ligència del règim dels aiatol·làs, Ismail Jatib. "El covard assassinat dels meus estimats col·legues Ismail Jatib, Ali Larijani i Aziz Nasirzadeh, juntament amb alguns membres de les seves famílies i del seu equip, ens deixa de dol", ha publicat a X el president iranià, Masoud Pezeshkian.
