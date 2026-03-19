Els pressupostos de 2026
Junts demana a ERC que "aparqui" la recaptació de l’IRPF i torni a la "casella de sortida" del concert econòmic
Carlota Camps
Junts creu que ERC hauria d’aprofitar que el president Salvador Illa ha ajornat la tramitació del projecte de pressupostos de la Generalitat, i ha reobert la negociació amb els republicans, per "tornar a la casella de sortida". Així ho ha manifestat aquest dijous el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha instat Oriol Junqueras a "aparcar" la negociació per a la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat i a reprendre l’exigència del concert econòmic.
"Senyor Junqueras, ¿vol que anem a defensar conjuntament el concert econòmic singular, que és el que Illa li va prometre perquè el fes president? Anem-hi, ara mateix, a defensar-lo", ha sostingut Turull en una entrevista a La 2Cat, després que Junqueras hagi tornat a instar els postconvergents a implicar-se en l’aprovació del nou model de finançament.
El 'número dos' de Junts ha acusat els republicans de tenir "falta d’ambició" i de batallar per convertir la Generalitat en una "gestoria". "Nosaltres volem recaptar el 100% dels impostos", ha manifestat, alhora que ha carregat amb duresa contra ERC per diluir la qüestió de l’IRPF i no plantejar-la ja com a línia vermella de les noves negociacions amb els socialistes.
"Algú que comença dient que vol un concert econòmic singular, després diu que no, que ho deixem córrer i que anem a la recaptació de l’IRPF sí o sí, i, ara, ja ni l’IRPF. Això demostra que això va de càlculs de partit, no de país", ha reblat.
El candidat a Barcelona
En la mateixa entrevista, en què ha abordat les denúncies contra Toni Comín, el secretari general de Junts també ha hagut de fer front a les preguntes sobre la manca de candidat a Barcelona. Turull ha evitat entrar en noms, però ha assegurat que estan treballant per "construir una alternativa" i ha afirmat que hi ha moltes persones disposades a fer el pas.
En canvi, sí que ha volgut explicar la seva posició sobre l’oferta del partit a l’expresident Artur Mas, que va explicar obertament que Turull li havia ofert ser alcaldable. "No va ser exactament així", ha apuntat el secretari general. Segons la seva versió, persones de l’entorn de Mas van fer arribar a la cúpula del partit que estava disposat a ser candidat i que, aleshores, ell va decidir preguntar a l’expresident si era cert. "Volia aclarir si, abans de prendre una decisió, existia aquesta possibilitat", ha conclòs.
