La justícia de França rebutja el bloqueig de Shein decretat pel Govern després de l’escàndol per les nines sexuals

El Tribunal d’Apel·lació de París considera que el "perjudici" ja no existeix en haver estat retirats els productes il·lícits

La botiga de Shein a París. / ISABEL RODRÍGUEZ RAMIRO / EFE

Leticia Fuentes

París

La plataforma de Shein, on es venen productes dels seus socis asiàtics, no serà finalment suspesa, segons ha dictaminat el Tribunal d’Apel·lació de París aquest dijous. Amb aquesta decisió, la justícia assesta un revés al Govern, que exigia el bloqueig després de descobrir la venda a la plataforma en línia de productes il·lícits, com nines sexuals amb aparença infantil, que ja han estat retirades.

El Tribunal d’Apel·lació de París ratifica d’aquesta manera la sentència del tribunal inferior, declarant en un comunicat de premsa que "el perjudici que justificava l’acció de l’Estat ja no existeix".

