Tensió global
L’Iran té unes 6.000 mines navals per bloquejar l’estret d’Ormuz
Els EUA sabien abans de la guerra, gràcies als seus serveis d’intel·ligència, que Teheran en tenia de tipus adhesiu, de flotants i per posar al fons marí
Hi ha consens entre els analistes occidentals que l’Iran encara no ha posat un nombre massiu de mines
Juan José Fernández
L’Iran manté un dels arsenals més grans de mines navals del món, que emmagatzema per tancar l’estret d’Ormuz, i els Estats Units ho sabia amb informació dels seus serveis d’intel·ligència abans de començar l’actual guerra al golf Pèrsic. Ho assevera un informe elevat als parlamentaris nord-americans pel CRS, o Servei d’Investigació del Congrés dels Estats Units. El dossier es va redactar el 2025, en ocasió de la guerra d’Israel contra l’Iran, i s’ha actualitzat ja sis vegades; l’última, el passat dia 11. Els seus autors quantifiquen les mines en poder de Teheran en "al voltant de 6.000". Més fins i tot que els míssils i els drons, aquestes mines navals són l’eina més poderosa per a la denegació de passada que en aquest moment imposa la república islàmica a l’estret d’Ormuz, que està en l’origen de la multiplicació dels preus del petroli.
.L’informe del Congrés es va redactar per assistir a una comissió que, el juny del 2025, va estudiar com una força militar pot mantenir obert l’estratègic pas marítim. Segons els autors del treball –quatre especialistes de la Cambra–, l’arsenal de trampes explosives navals de l’Iran es reparteix entre mines lapa, "mines amarrades que floten sota la superfície de l’aigua i fan detonar a l’entrar en contacte amb un barco, com la que va danyar greument una fragata nord-americana el 1988" i mines assentables al llit marí, que exploten al detectar el pas d’un barco.
Arma opaca
Les mines navals són part del racó fosc del rearmament mundial. No són obligatòriament declarables per cap tractat, i el seu tràfic i producció no se sotmeten a controls internacionals. L’Iran seria el cinquè posseïdor d’aquests explosius, després de la Xina, Rússia, els Estats Units i Corea del Nord. L’alta acumulació que ha fet Teheran en relació amb els seus quilòmetres de costa i activitat marítima dona idea de la importància que li ha donat constantment a l’estret d’Ormuz com a palanca estratègica.
El recompte d’aquestes armes que recull l’informe del Congrés dels EUA es remunta a un informe de la intel·ligència militar nord-americana del 2019, any en què atribuïa 5.000 mines a la marina de guerra de l’Iran. D’aleshores ençà l’arsenal no ha deixat de créixer. És comptada la informació fiable sobre ús d’armament que arriba des del teatre d’operacions dels EUA i Israel contra l’Iran, però hi ha consens entre els analistes occidentals que Teheran encara no ha deixat anar un nombre massiu de mines a l’estret: per mantenir-lo tancat en té prou amb mostrar la intenció de fer-ho, fet que provoca que cap naviliera vulgui jugar-se-la.
La mina naval és una arma d’ús més impune per a l’Iran que les altres amb les quals amenaça l’estret. Si la Guàrdia Revolucionària vol disparar un míssil contra un barco des de costa, té abans que connectar el sistema d’apuntat de la llançadora... i això la porta a ser detectada per l’aviació israeliana o nord-americana i ser destruïda. Les mines es poden sembrar ràpidament des d’embarcacions petites, o amb coets dispersadors, o mitjançant accions de guerrilla, molt més discretes.
Aquesta és una de les raons per les quals, tal com va confirmar el Comando Central del Pentàgon el cap de setmana passat, ha entrat en la lliça a l’Iran l’avió A-10 Thunderbolt, que, del vell paper de caçatancs que va tenir a l’Iraq, podria passar ara al golf Pèrsic.
Guerra asimètrica
Les alarmes de les companyies d’assegurances marítims es van activar aquest dimarts quan l’UKMTO – l’organisme britànic que monitoritza el tràfic de barcos mercants, amb una xarxa d’informants per tot el món– va reportar que un petroler fondejat a Fujaira, port dels Emirats àrabs Units, havia rebut l’impacte d’un míssil. Poc després, la informació va ser matisada: no va ser un míssil, sinó restes d’un coet interceptat, i els danys al barco no van ser greus.
Fa falta poc per alterar els nervis al sector. L’UKMTO ha confirmat des del 28 de febrer la recepció de 21 avisos d’incident per petroliers al golf Pèrsic, i 16 atacs directes. Un comunicat del Pentàgon assegura que les forces americanes ja han destruït 16 barcos minadors iranians, però, lluny d’aportar tranquil·litat, confirma que les mines navals –que la Guàrdia Revolucionària i l’Exèrcit regular iranians guarden en coves i amagatalls de la costa i sembren amb llanxes que poden portar fins a quatre en una sola travessia– són un perill que considera prioritari la direcció militar de l’atac.
Una mina IED com la que fabriquen els houthis del Iemen o ha desplegat alguna vegada Hezbol·là en aigües pròximes al Líban pot costar 100 euros, una mitjanament avançada pot arribar als 25.000 dòlars, i una d’última generació arribar a costar 100.000. Els preus són molt menors que els dels míssils i bombes utilitzats per impedir la seva sembra al mar per embarcacions minadores. I molt menors encara del que costa un petroler que aconsegueixin danyar.
Fonts en les quals s’ha recolzat l’informe del Congrés nord-americà han afirmat que, a més de les classes de mines esmentades, l’Iran ha demostrat capacitat per escampar trampes explosives marines amb míssils balístics modificats. O sigui, sense exposar el foc enemic a les seves llanxes i mariners. Siguin o no poques les que fins al moment ha deixat anar l’Iran a les seves aigües adjacents, la seva mera existència ha procurat Teheran els avantatges d’un bloqueig de facto de l’estret.
És poc probable que l’Iran mini tot l’estret, ja que això impediria el pas a vaixells amics, com els xinesos, però també és poc probable que les mines que escampi puguin ser retirades en un termini curt quan acabi la guerra. La neteja, segons l’informe del congrés dels EUA, pot portar "dies, setmanes o mesos".
