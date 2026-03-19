Conflicte en augment
El Golf, en alerta màxima després dels atacs de l’Iran contra la indústria petroliera regional
Diversos països de la regió emeten un comunicat conjunt en què reclamen el "cessament immediat dels atacs", mentre Teheran ha bombardejat aquest dijous al matí refineries a Aràbia Saudita i Kuwait
Adrià Rocha Cutiller
Amb els seus atacs constants i cada vegada més durs contra els països del Golf, Iran ha aconseguit posar la regió —i per extensió tot el món— en alerta màxima, sobretot a causa de l’enorme pujada dels preus del cru mundials.
Aquest dijous, 12 països han emès un comunicat conjunt cridant Teheran a aturar "immediatament" els seus atacs, que Aràbia Saudita ha arribat a qualificar de "terroristes".
"Iran ha d’evitar protagonitzar qualsevol mesura que amenaci o directament obstaculitzi la navegació per l’estret d’Ormuz, així com que posi en perill la seguretat marítima a la regió", diu el comunicat, signat pels ministres d’Exteriors de Qatar, Azerbaidjan, Bahrain, Egipte, Jordània, Kuwait, Líban, Pakistan, Aràbia Saudita, Síria, els Emirats Àrabs Units i Turquia. Tots ells es van reunir durant la nit de dimecres a Riad. Mentre tenia lloc la reunió van ploure drons iranians sobre la capital saudita.
La tensió regional s’ha disparat sobretot després de l’atac israelià contra instal·lacions petrolieres perses al sud de l’Iran, connectades al jaciment de Pars Sur, la bossa més gran de gas del món i que la República Islàmica comparteix amb Qatar.
Poques hores després de l’atac israelià, l’Iran va bombardejar el seu veí àrab. Els danys a Qatar són tan grans que, segons els experts, el petit país àrab podria trigar diversos mesos a recuperar la producció i exportació de gas i cru a nivells normals, en cas que la guerra acabés ara.
No hi ha indicis, però, que això hagi de passar: aquest dijous al matí, fins i tot després de la publicació del comunicat conjunt, l’Iran ha colpejat dues refineries a Kuwait, a més d’una altra refineria a Samref, a Aràbia Saudita. "Estem avaluant els danys", ha declarat el Ministeri de Defensa saudita. Samref es troba al port de la ciutat de Yanbu, a l’oest del país àrab, a la costa del mar Roig. Molt lluny del golf Pèrsic i un clar avís de l’Iran que busca danyar totes les instal·lacions petrolieres de la regió.
Hi ha més: Emirats ha anunciat aquest dijous el tancament de la seva planta gasística de Ras Laffan pels greus danys patits en un atac aquest dimecres. Ras Laffan és l’epicentre de la producció de gas als Emirats Àrabs Units.
"EUA ha perdut el control de la seva política exterior"
Malgrat els constants atacs iranians contra els seus veïns al Golf, cap dels països de la regió ha atacat la República Islàmica fins ara. Però experts i analistes propers a les monarquies del Golf asseguren que els governs del lloc estan a prop del seu límit, sobretot en haver-se vist obligats no només a aturar les seves exportacions de cru, sinó també a tancar les seves pròpies instal·lacions petrolieres i de gas.
El ressentiment contra l’Administració del president nord-americà, Donald Trump, també ha augmentat: "EUA ha perdut el control de la seva pròpia política exterior". Dues vegades en els últims nou mesos els Estats Units i l’Iran van estar a punt d’arribar a un acord. Però llavors, Washington i Israel van llançar un atac il·legal contra Teheran, que va destruir la possibilitat d’una pau que es trobava a l’horitzó", ha declarat en una entrevista a la revista 'The Economist' el ministre d’Exteriors d’Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, qui de fet va mediar tant a la primavera de 2025 com el febrer de 2026 entre Washington i Teheran. En les dues ocasions, la taula de negociacions va ser trencada per atacs sorpresa o bé dels EUA o del seu aliat Israel.
Des de l’inici de la guerra, amb l’assassinat del líder suprem iranià, Ali Jameneí, en un bombardeig sorpresa el 28 de febrer, el preu del cru mundial ha pujat gairebé un 40%, i s’espera que continuï pujant. L’Iran, de fet, ha assegurat en les últimes hores que estudia mantenir tancat l’estret d’Ormuz —o establir un peatge— fins i tot si cessen els bombardejos d’Israel i els EUA.
