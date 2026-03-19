Enquesta del CIS
El PP retalla distàncies amb el PSOE i Vox perd més de dos punts
L’habitatge marca un nou rècord de preocupació i puja la inquietud per l’economia i la qualitat de l’ocupació
Jose Rico
La guerra a l’Orient Mitjà i la campanya de les eleccions de Castella i Lleó han provocat moviments al tauler electoral. El baròmetre de març del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que el PP redueix un punt i mig l’avantatge sobre el PSOE, que ara és de 8,5 punts, i una frenada de l’escalada de Vox, que perd més de dos punts l’últim mes.
El sondeig, basat en una mostra de 4.016 entrevistes fetes entre el 2 i el 6 de març, recull els efectes dels atacs dels EUA i Israel contra l’Iran, així com de l’estratègia del No a la guerra enarborada pel Govern. El baròmetre marca un nou rècord de la preocupació per l’habitatge. El 43,5% dels espanyols consideren que és el problema principal del país, tres punts més que al febrer. Però destaquen els efectes de la guerra de l’Iran en les inquietuds dels espanyols perquè la segona preocupació és la crisi econòmica (22,5%). A més, els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (18,3%) es col·loquen en la tercera posició després d’escalar 2,4 punts.
