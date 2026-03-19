Després de la retirada dels comptes
El Govern reserva a ERC fins a 3.000 milions d’euros per a una negociació "imminent" sobre els pressupostos
La consellera Romero reivindica que les converses se centrin ara en allò que sí depèn de la Generalitat després de superar l’escull de l’IRPF
Júlia Regué
Després que el Govern retirés els pressupostos del Parlament i aprovés aquest dijous un suplement de crèdit de 5.988 milions d’euros per atendre les necessitats urgents de despesa i garantir el funcionament dels serveis públics, l’equip de Salvador Illa iniciarà de manera "imminent" la negociació dels comptes amb ERC perquè s’aprovin abans de l’estiu.
L’acord amb els Comuns ja està tancat, tot i que es preveu alguna modificació per acomodar algunes peticions més, però el PSC se centra ja a convèncer ERC. Lluny d’esmenar-se per haver portat el projecte a la Cambra sense suports, tant el mateix president com els consellers i dirigents del PSC es reafirmen en la decisió d’haver impulsat els comptes, i celebren que la recaptació de l’IRPF ja no sigui un escull per arribar a un pacte pressupostari.
Damunt d’aquesta taula a la qual esperen asseure’s com més aviat millor, socialistes i republicans tindran un marge per negociar d’uns 3.000 milions d’euros. Aquesta és la bretxa entre el suplement de crèdit aprovat aquest dimarts i la capacitat de despesa contemplada en el projecte de pressupostos retirat. Fonts del departament d’Economia matisen que part d’aquests milions ja estan compromesos a iniciatives legislatives noves, però consensuades amb els republicans, com, per exemple, l’ampliació del Pla de Barris.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha defensat que hi ha marge per incloure en les xifres les peticions que el partit d’Oriol Junqueras posi sobre la taula i que la negociació se centri ara en allò que sí depèn de la Generalitat: "Treballarem en les condicions sobre les quals tenim capacitat d’influir", ha assenyalat des del Palau, en una compareixença després del Consell Executiu extraordinari en què s’ha aprovat el suplement de crèdit.
"Tot allò en què tenim competències tindrà espai en la negociació i per a l’acord. Sabem que negociar és cedir i estarem molt receptius a incorporar les seves prioritats, dins del que estigui en les nostres competències. El Govern ha donat mostres que compleix els seus compromisos", ha afegit, després que Junqueras demanés que l’oferta alternativa a l’IRPF "sigui igual de bona o millor".
Romero també s’ha mostrat receptiva a actualitzar l’acord pressupostari que va assolir amb els Comuns, i ha destacat que el suplement de crèdit ja incorpora la bonificació del transport públic, la compra d’habitatges i les ajudes al lloguer, una "mostra" que el Govern "compleix amb l'acordat". Ara bé, en aquesta injecció de recursos queda fora el pacte per duplicar la inversió en el pla de barris perquè no es poden incorporar "coses noves", sinó que només es pot "actualitzar" allò que ja estava previst. Per exemple, en el projecte pressupostari hi havia reservats fins a 1.900 milions d’euros en habitatge i part ha decaigut després de la retirada dels pressupostos. Aquest i altres acords es podran recuperar si s’aproven els nous comptes públics.
Per la seva banda, la portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, ha assegurat a 'Catalunya Ràdio' que ara es donen les condicions per començar a negociar els comptes amb ERC perquè els dos costats de la taula negociadora han assumit que la recaptació de l’IRPF necessita “més temps”. Moret ha insistit que confia a forjar un pacte després de superar aquest escull i que estan oberts a valorar totes les condicions que posin els republicans. Moret ha recalcat que la voluntat d’Illa és acabar el mandat, el 2028, i que no contempla avançar unes eleccions perquè "no convé la inestabilitat".
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món