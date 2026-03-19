Relacions entre socis
Junqueras exigeix a Illa que l’oferta alternativa a l’IRPF per als pressupostos sigui "igual de bona o millor"
Illa retira los presupuestos y Junqueras diluye la exigencia del IRPF para seguir negociando
Junqueras diluye el IRPF como línea roja para los presupuestos y pacta más de 5.000 millones extra para la Generalitat
Illa se convierte en el primer president en retirar del Parlament unos presupuestos de la Generalitat
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha ratificat aquest dijous que la cessió de l’IRPF ja no serà una línia vermella perquè el seu partit aprovi els pressupostos de la Generalitat d’aquest any, però ha advertit al Govern que ha de presentar una "alternativa" que convenci ERC. Una alternativa que ha de ser "igual de bona o millor" que la recaptació d’aquest impost.
Ho ha dit en una entrevista a TV3 l’endemà que el seu partit i el Govern anunciessin un acord pel qual el Govern accepta retirar els comptes per tornar-los a negociar i, alhora, ERC accepta diluir la recaptació de l’impost com a condició 'sine qua non'. Així doncs, la negociació ha tornat al punt de partida amb el Govern i ERC comprometent-se a, ara sí, intentar arribar a un acord.
El líder d’ERC ha explicat per primera vegada per què ha rebaixat les seves exigències amb l’IRPF. Ha argumentat que en les últimes setmanes ha constatat que el PSC "no és capaç de convèncer" el PSOE amb aquest assumpte, per la qual cosa ha decidit donar marge a Illa perquè li presenti una "alternativa". No ha volgut dir quina, ja que ha considerat que arruïnaria les possibilitats d’arribar a un acord.
Els republicans insisteixen a Illa que arribar a un acord sobre l’IRPF no hauria de ser difícil
Malgrat tot, Junqueras ha insistit que arribar a un principi d’acord sobre la recaptació de l’impost no hauria de ser tan difícil per als socialistes. Ha recordat que ERC no està exigint que es recapti ja l’IRPF, sinó que comencin a tramitar-se al Congrés les reformes legals perquè això pugui ser una realitat en el futur.
El primer pas, per als republicans, seria canviar la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca). Així, ERC assegura que es conformaria amb què el Govern canviï l’article 19 de la Lofca que impedeix a les autonomies gestionar aquest tribut. Ara la llei diu que no es pot delegar l’impost. "Caldria treure el no", ha exposat.
Junqueras ha considerat que hi ha almenys dos motius que legitimen que hi hagi aquests canvis legals sense més dilacions. El primer, que està recollit en l’acord d’investidura que l'agost de 2024 van signar el PSC i ERC. El segon, que ja hi ha diverses províncies d’Espanya que ho practiquen -les basques i les navarreses- i ningú ha dit res.
Sense por a unes eleccions
"Si no fan el que Catalunya es mereix serà legítim que nosaltres considerem que no hi ha acord", ha dit el líder republicà, que ha demanat que ningú doni per fet que el pacte de pressupostos a l’estiu està garantit. A més, ha minimitzat el risc d’anar a unes eleccions anticipades tot i que ell, que continua inhabilitat pel Tribunal Suprem, no pugui ser candidat. "Ens ho passaríem molt bé", ha ironitzat.
¿Eleccions? Tenim gent fantàstica
Si ell no pot ser candidat, ha assegurat que ERC tindria alternatives sòlides per liderar una candidatura al Parlament. Ha citat la secretària general del partit, Elisenda Alamany, o la número tres de l’organització i eurodiputada, Diana Riba. "Ara resultarà que ens hem de preocupar per unes eleccions. Tenim gent fantàstica", ha conclòs.
