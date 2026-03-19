Resistència malgrat les decapitacions
Tel-Aviv està aconseguint escapçar les més altes esferes de l’Estat iranià, però el sistema s’ha preparat per sobreviure.
Adrià Rocha Cutiller
La llista de morts i assassinats és llarga i s’estén cap al passat. L’últim afegit és Ali Larijaní, líder fins aquest dimarts del Consell de Seguretat Nacional iraniana, però hi ha molts més noms: Ali Shamjaní, assessor principal de l’exlíder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei. Ali Khamenei, líder suprem de l’Iran fins al 28 de febrer. Mohammad Pakpour, líder de la Guàrdia Revolucionària des del juny del 2025 al febrer del 2026. Pakpour va succeir en el càrrec Hosein Salamí. Hosein Salamí, assassinat el juny del 2025.
La llista segueix, per descomptat. Mohammad Bagherí, cap de l’Estat Major. Fereydoon Abbasi i Mohammad Mehdi Tehranchi, científics nuclears. I més en el passat: Qasem Soleimaní, líder de les Forces Quds. Mohsen Fakhrizadeh, pare del programa nuclear iranià.
La majoria ha mort pels bombardejos israelians durant la guerra actual, però Tel Aviv fa dècades que realitza operacions encobertes i assassinats selectius dins de l’Iran, sobretot contra científics del programa nuclear, ‘eliminats’ a l’antiga usança: tirotejos, petites escaramusses i, sobretot, emboscades en carreteres.
Les formes d’assassinat d’Israel, no obstant, van canviar l’estiu de l’any passat, quan va llançar la guerra de 12 dies al juny i va aconseguir amb els seus bombardejos acabar amb gairebé tota la plana major militar iraniana.Llavors Israel no va tocar a l’estament polític. Això ha canviat ara. Tel Aviv –els EUA no són realitza aquests assassinats selectius– va contra tots i contra tots, sense excepció ni distinció. Fins i tot el president iranià, el moderat Mesud Pezeshkian, ha sigut objectiu. Pezeshkian amb prou feines té poder dins de la República Islàmica, i és vist com un reformista dins de les altes esferes perses. És, tot i així, un objectiu.
"No sé per què els nord-americans i els israelians no ho entenen. La República Islàmica té una estructura política establerta. La presència o absència d’un individu no afecta aquesta estructura. No hi ha ningú més important que el nostre líder, i fins i tot quan va ser assassinat el sistema va funcionar per trobar un reemplaçament ràpidament", va assegurar aquest dimarts a la nit en una entrevista a Al-Jazeera el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Aragchi, que fins i tot s’hi va referir: L’Iran trobaria "a un altre que prengui la meva posició, en cas que sigui assassinat".
Sembrar la por
Israel, no obstant, busca amb aquests escapaments sembrar la por entre els càrrecs intermedis de la República Islàmica, mentre encoratja els iranians a sortir al carrer davant del possible buit de poder.
En els seus atacs en els últims dies, Tel-Aviv ha deixat de banda els bombardejos contra posicions de llançament de míssils i de drons i s’ha centrat a colpejar estacions de policia i centres dels paramilitars Basij, el grup encarregat de la repressió als manifestants a l’Iran.
