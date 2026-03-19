Aliances
Rufián i Montero celebraran un acte conjunt a Barcelona el 9 d’abril sobre el futur de l’esquerra
L’acte estarà moderat per l’exdirigent morat i excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech
Miguel Ángel Rodríguez
Gabriel Rufián i Irene Montero celebraran un acte conjunt el 9 d’abril a Barcelona per abordar el futur de l’esquerra. Després que el portaveu d’ERC al Congrés compartís escenari amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado per analitzar la desunió a l’esquerra i la necessitat d’acudir a les urnes amb un pla, ara és el torn de la secretària política de Podemos i, de moment, candidata del partit a les pròximes eleccions. L’acte estarà moderat per l’exdirigent morat i excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.
Sota el títol 'Què s'ha de fer?', Rufián i Montero es trobaran a Barcelona, després del soroll que va generar l’últim acte de Rufián a Madrid juntament amb Delgado. Fonts properes al portaveu republicà expliquen que l’esperit d’aquesta trobada és el mateix, poder debatre sobre la situació que està vivint l’esquerra a l’esquerra del PSOE i plantejar solucions per evitar la desunió a l’hora de concórrer a les diferents eleccions. No obstant això, fonts d’ERC neguen que l’acte sigui l’origen d’una hipotètica candidatura conjunta.
"0 escons a l’esquerra del PSOE. No fer res (o fer el de sempre) és pura negligència", va publicar Rufián a la xarxa social X, abans Twitter, diumenge passat, després de conèixer-se que tant la candidatura d’IU i Sumar com la de Podemos es quedaven fora de les Corts de Castella i Lleó. En aquest sentit, el dirigent d’ERC fa mesos que adverteix del risc que suposa que les formacions d’esquerres acudeixin dividides a les urnes i ha encoratjat en diversos moments la unitat de totes les formacions.
Unitat i candidatures
A mitjan febrer, en l’acte celebrat a Madrid, Rufián ja va incidir en aquest diagnòstic: "¿Quin sentit té que 14 esquerres representant el mateix ens presentem al mateix lloc? ¿Quin sentit té? Això ja sé que és antiaparell, si no, ens afusellaran políticament". A més, va reclamar "ciència, mètode i ordre" perquè a cada territori es presenti una única llista d’esquerres, aquella que més sumi, i poder així evitar la disgregació del vot. No obstant això, les picabaralles entre Podemos i algunes de les formacions integrades a Sumar fan difícil aquesta situació.
En aquest sentit, resulta significatiu que sigui Domènech qui moderi l’acte, ja que és un dels que més ha remat en l'àmbit teòric juntament amb Joan Tardà perquè hi hagi un front popular inspirat en l’experiència francesa i considera que aquesta és la hipòtesi que l’esquerra espanyola encara no ha provat, informa Sara González.
Guiños
El portaveu d’ERC, que va tenir un estira-i-arronsa amb Pablo Iglesias quan aquest encara estava en la política activa, sempre ha mantingut una bona relació amb Montero. A més, Rufián sol aprofitar els seus discursos per mostrar l’afecte que sent per la formació morada. En l’acte amb Delgado va assegurar de Podemos que "ha estat, és i serà una formació política imprescindible". De Montero va dir que és "una força de la natura" que "quan llegeix un prospecte d’un medicament emociona".
