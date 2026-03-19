La llarga amnistia (1)
El TJUE dictarà al maig la sentència sobre la llei d’amnistia
Després del dictamen de l’alta instància europea, el Tribunal Constitucional resoldrà els recursos d’empara dels polítics independentistes
Ernesto Ekaizer
No serà ni al març ni a l’abril, últimes dates estudiades, quan es dictarà la sentència sobre les qüestions prejudicials plantejades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en relació amb la llei d’amnistia, sinó durant el mes de maig, segons van confirmar ahir a aquest diari fonts europees.
L’advocat general designat per al cas de les qüestions prejudicials plantejades per l’Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes, el luxemburguès Dean Spielmann, va presentar la seva posició el 13 de novembre passat. Fonts jurídiques europees consultades per EL PERIÓDICO assenyalen que si bé s’esperava en aquest cas una decisió més ràpida, finalment la sentència no podrà estar abans del mes de maig.
El Tribunal Constitucional té pendents set recursos d’empara contra la decisió de la Sala Segona del Tribunal Suprem de no aplicar la llei d’amnistia al delicte de malversació que la llei sí que incloïa entre els amnistiables: Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comin, Lluís Puig i Carles Puigdemont. Una vegada aclarides les qüestions prejudicials pel TJUE, el TC dictarà sentència sobre aquests recursos d’empara.
El TC no té dubtes, tenint en compte que ja ha resolt que la llei d’amnistia és constitucional al desestimar el recurs d’empara del PP i la qüestió d’inconstitucionalitat de la Sala Segona del Tribunal Suprem. L’advocat general Spielmann, l’informe del qual, com és norma, no és vinculant per al TJUE, va desmuntar un dels principals arguments polítics de la dreta espanyola i del Suprem: que la tramitació de la llei d’amnistia va ser una "autoamnistia", com van afirmar advocats de la Comissió Europea escorats a les posicions del PP, o que col·lideix amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme.
Però, sobretot, Spielmann desmunta que l’amnistia afecta interessos financers de la UE, un dels arguments pels quals tant el jutge Manuel Marchena com l’instructor del procés, Pablo Llarena, van rebutjar aplicar l’amnistia al delicte de malversació que recorren els set dirigents independentistes. Els dos magistrats van arribar a afirmar que la DUI del 27 d’octubre del 2017, tot i que durés "uns segons", va afectar aquests interessos financers de la UE. Després de publicar-se la sentència del TJUE, el TC procedirà a debatre cadascun dels set recursos d’empara ja admesos a tràmit.
Procediment
En diversos casos, els ponents dels primers recursos d’empara són magistrats que s’oposen a l’amnistia, per la qual cosa s’haurà de votar i rebutjar la proposta contrària a amnistiar. Es designarà nou ponent, que presentarà una ponència favorable a l’empara, tornar a votar, i donar la raó al recurs d’empara per part de la majoria progressista.
Fins que no es resolguin aquests recursos, Oriol Junqueras, per exemple, no podrà presentar-se a les eleccions, ja que pesa sobre ell la pena d’inhabilitació, el mateix que per al secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers de la Generalitat Raül Romeva i Dolors Bassa. Així mateix, el jutge Llarena manté, malgrat l’amnistia, una ordre de detenció de Carles Puigdemont en territori espanyol, per la qual cosa no pot tornar amb garanties plenes que no serà detingut.
