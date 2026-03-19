Guerra al Pròxim Orient
Trump amenaça de destruir el jaciment de gas més gran del món si l’Iran torna a atacar Qatar
El president afirma que els Estats Units desconeixien que Israel atacaria el camp gasístic de South Pars
Redacción / agencias
El president nord-americà, Donald Trump, va llançar aquest dimecres una advertència directa a l’Iran i va assegurar que autoritzarà la destrucció de l’estratègic camp gasístic de South Pars si Teheran torna a atacar instal·lacions energètiques a Qatar.
En una publicació, el mandatari republicà va apujar el to després de l’escalada al Pròxim Orient i va deixar clar que aquest jaciment —clau per al subministrament energètic iranià— podria convertir-se en objectiu militar si es repeteixen ofensives contra l’emirat. “Israel no tornarà a atacar el camp de gas South Pars, de vital importància, tret que l’Iran decideixi imprudentment atacar un país innocent, en aquest cas Qatar”, va afirmar.
Trump també va voler marcar distàncies amb el bombardeig inicial. Va assegurar que els Estats Units** no tenien “coneixement previ” de l’atac executat per Israel contra la instal·lació iraniana, que només hauria patit danys parcials malgrat la seva rellevància com a reserva de gas natural més gran del món i font del 70 % del consum domèstic de l’Iran.
Segons la seva versió, la resposta iraniana —dirigida contra infraestructures a Qatar— va ser “injustificada” i va desencadenar incendis de gran magnitud, especialment a la planta de gas natural liquat de Ras Laffan, considerada la principal del país. També es van reportar impactes en instal·lacions energètiques als Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita i Bahrain.
El Govern catarià va confirmar “greus danys”a Ras Laffan després de la intervenció dels equips d’emergència, en un episodi que agreuja la tensió regional i posa en risc el subministrament global de gas.
En paral·lel, la crisi ja té efectes en els mercats energètics. La inestabilitat en el flux de cru ha portat Trump a suspendre durant 60 dies una normativa que obligava a transportar petroli entre ports nord-americans exclusivament en vaixells nacionals, en un intent de contenir la pujada dels preus de la gasolina.
