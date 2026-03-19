Diplomàcia
La Zarzuela ja confirma la invitació que Sheinbaum va enviar al Rei
Pilar Santos
La Zarzuela va confirmar ahir a la tarda la invitació de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Felip VI perquè assisteixi a Mèxic al partit entre Espanya i l’Uruguai del Mundial de futbol que se celebrarà el 26 de juny a la ciutat de Guadalajara. La comunicació oficial de la Casa del Rei arriba dos dies després que EL PERIÓDICO avancés en exclusiva el contingut i la data d’aquesta carta, que la Zarzuela va rebre dies després de l’operació que va posar fi a la vida del narcotraficant Nemesio Oseguera Cervantes, àlies El Mencho.
L’existència d’aquesta carta, revelada gràcies a fonts diplomàtiques, ajudava a entendre per què Felip VI dilluns va fer aquest gest tan important des del punt de vista diplomàtic de dir que en la conquesta d’Amèrica hi havia hagut "molt d’abús". La Zarzuela no va voler aclarir a EL PERIÓDICO l’existència mateixa del document aquell dia, però sí que ho va fer ahir. La Casa del Rei apunta que la missiva està datada el dia 3 de febrer però va ser rebuda el dia 24, dos dies després que caigués El Mencho i Sheinbaum temés per l’onada d’inseguretat i el mal reputacional no minvés l’assistència internacional al seu país amb motiu del Mundial.
