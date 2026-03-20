Tensió global
Alerta total al Golf després dels atacs de l’Iran contra la indústria petroliera
Dotze països de la regió reclamen el "cessament immediat" de l’ofensiva, però Teheran segueix bombardejant refineries a l’Aràbia Saudita i Kuwait
«Els EUA han perdut el control de la seva política exterior», assegura el ministre d’Exteriors d’Oman
Adrià Rocha Cutiller
Amb els seus atacs constants i cada vegada més durs contra els països del golf Pèrsic, l’Iran ha aconseguit posar la regió, i per extensió tot el món, en alerta màxima, sobretot a causa de l’enorme pujada dels preus del cru. Dotze països van emetre ahir un comunicat conjunt que demanava a Teheran aturar "immediatament" els seus atacs, que l’Aràbia Saudita va qualificar com a "terroristes".
"L’Iran ha d’evitar protagonitzar qualsevol mesura que amenaci o directament obstrueixi la navegació per l’estret d’Ormuz, així com que posi en perill la seguretat marítima a la regió", diu el comunicat, firmat pels ministres d’Exteriors de Qatar, l’Azerbaidjan, Bahrain, Egipte, Jordània, Kuwait, el Líban, el Pakistan, l’Aràbia Saudita, Síria, els Emirats Àrabs Units i Turquia. Tots es van reunir dimecres a la nit a Riad. Mentre tenia lloc la trobada, van ploure drons iranians sobre la capital saudita.
La tensió regional es va disparar especialment després de l’atac israelià de dimecres contra instal·lacions petrolíferes perses al sud de l’Iran, connectades al jaciment de South Pars, la bossa de gas més gran del món i que la República Islàmica comparteix amb Qatar. Hores després, l’Iran va bombardejar el seu veí àrab. Els danys a Qatar són tan grans que, segons va dir ahir el ministre d’Energia, Saad al Kaabi, el 17% del total de la capacitat del país de produir gas natural liquat ha sigut completament destruïda: 20.000 milions de dòlars. I es necessitaran entre tres i cinc anys per tornar als nivells de producció de febrer d’aquest any. Això si no hi ha més atacs els pròxims dies.
L’Iran va seguir ahir amb la seva ofensiva i va colpejar dues refineries a Kuwait, a més d’una altra refineria a Samref, a l’Aràbia Saudita. Samref és al port de la ciutat de Yanbu, a l’oest del país àrab, a la costa del mar Roig, molt lluny del golf Pèrsic i un clar avís de l’Iran que busca atacar totes les instal·lacions petrolíferes de la regió.
Ressentiment contra els EUA
Els Emirats van anunciar el tancament de la planta gasística de Ras Laffan pels greus danys soferts en un atac dimecres. Ras Laffan és l’epicentre de la producció de gas en aquest país del Golf, que ha assegurat haver fet caure un total de 7 míssils i 15 drons tan sols durant el matí de dijous.
"Estem en alerta màxima i preparats per tractar amb qualsevol amenaça. Respondrem davant de qualsevol atac que busqui danyar la seguretat del nostre país", va expressar el Ministeri de Defensa emiratià en un comunicat.
Malgrat els constants atacs de l’Iran contra els seus veïns al Golf, cap dels països de la regió ha atacat la República Islàmica fins ara. Però experts i analistes pròxims a les monarquies del Golf asseguren que els governs de la zona estan a prop del seu límit, sobretot a l’haver-se vist obligats no només a parar les seves exportacions de cru, sinó també a tancar les seves instal·lacions petrolíferes i de gas.
El ressentiment contra l’Administració Trump també ha augmentat. "Els EUA han perdut el control de la seva política exterior. Dues vegades en els últims nou mesos els EUA i l’Iran van estar a punt d’arribar a un acord. Però llavors, Washington i Israel van llançar un atac il·legal contra Teheran, que va destruir la possibilitat d’una pau que es trobava en l’horitzó", va declarar en una entrevista a The Economist el ministre d’Exteriors d’Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, que va mediar tant la primavera del 2025 com el febrer del 2026 entre Washington i Teheran.
En les dues ocasions, la taula de negociacions va ser trencada per atacs sorpresa o dels EUA o del seu aliat Israel. Des de l’inici de la guerra el 28 de febrer, amb l’assassinat del líder suprem iranià, Ali Khamenei, en un bombardeig sorpresa, el preu del cru mundial ha pujat gairebé un 40%, i s’espera que continuï pujant.
