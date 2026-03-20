Turisme català
El poble medieval de Catalunya on van néixer unes galetes que ja tenen més de 130 anys d’història
La localitat és una de les més boniques del territori català
Andrea Valenzuela García
Entre alguns dels pobles del Pirineu hi ha una localitat amb una tradició dolça amb més d’un segle de continuïtat.
Tanmateix, aquest lloc no destaca només per unes famoses galetes... sinó que l’atractiu dels seus carrers i el seu entorn natural ja és motiu suficient per voler visitar-lo.
Pirineu Axial
És un destí ideal per a qualsevol estació de l’any, tot i que fa anys la temporada alta era a l'estiu per aquells que buscaven turisme de muntanya.
El poble s’ha colat diverses vegades en llistes dels pobles medievals més bonics de Catalunya.
En aquest s’ofereixen activitats de natura, cultura i esport i grans panoràmiques de muntanya.
Es tracta de Camprodon, a la comarca del Ripollès (Girona), situat en una vall on conflueixen el riu Ter i el Ritort i es troba al Pirineu Axial, l’eix central i més elevat de la serralada pirinenca.
Galetes Birba
Un dels grans atractius de Camprodon va sorgir com una solució ràpida als hiverns solitaris, ja que, amb l’arribada del fred, les vendes dels negocis del poble eren molt escasses.
Però el 1893 un petit comerç familiar va trobar una recepta de galetes fàcil d’emmagatzemar i vendre durant mesos. El negoci va aconseguir un gran prestigi per l’originalitat de la barreja, perquè va ser pensada per ser un producte de rebost.
La marca Birba es va començar a associar des d’aleshores amb qualitat, sabor i naturalitat, sent famoses pels ingredients naturals i els procediments artesanals d'elaboració.
El 1929 es va construir la primera fàbrica Birba al centre de Camprodon. A partir d’aquí, el negoci va anar creixent fins avui, quan l’empresa ja té 130 anys d’història i una marca consolidada i reconeguda a escala nacional i internacional.
Punts d’interès a Camprodon
El poble de Camprodon concentra múltiples monuments d’interès que val la pena visitar. L’edifici més important és l’església del monestir romànic de Sant Pere, del segle XII i, al seu costat, l’església gòtica de Santa Maria.
Un dels símbols del poble és el Pont Nou, del segle XIV, que es troba a l’entrada de l’antiga vila.
Als seus voltants es pot descobrir l’església del Carme, la casa Ribes o la casa de la Vila.
Activitats al poble
Camprodon és un poble perfecte per a aquells que volen esquiar, practicar esports d’aventura, seguir rutes de muntanya a peu, en bicicleta o amb vehicles tot terreny, així com fer excursions a cavall, cazar en les zones controlades dels seus boscos o pescar als rius.
Al municipi destaquen els plats elaborats amb bolets i amb carn de caça. A més de les famoses galetes Birba.
També hi ha una gran oferta cultural, com les exposicions a la casa de la Vila o al museu Isaac Albéniz.
