Destinacions per a vacances
Aquests són els llocs de Catalunya preferits pels turistes per Setmana Santa
Tot apunta que les condicions meteorològiques seran favorables per viatjar a la costa catalana
Clara Dalmau Merencio
Les vacances de Setmana Santa són a tocar i ja comencen a sorgir els dubtes d'on anar a desconnectar uns dies.
Com que els dies festius són només d’una setmana, a vegades viatjar molt lluny del país pot resultar poc factible.
Tot i que l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) no pot preveure amb exactitud les condicions que es donaran per Setmana Santa, ha pronosticat que hi ha un 60% de probabilitats que les condicions siguin neutres, per la qual cosa anar a zones costaneres és una bona opció per passar aquestes vacances.
La costa preferida dels espanyols
Segons dades del portal de reserves Atrápalo, recollides per Europa Press, la costa de Tarragona (Costa Daurada) s’ha consolidat com un dels destins preferits dels espanyols per aquesta festivitat.
El municipi de Salou (Tarragonès) concentra el 4,06% de les reserves totals de Catalunya, amb una estada mitjana de 2,74 nits i un preu de 115,95 euros per habitació i nit.
La localitat de Cambrils (Baix Camp, Tarragona) el segueix amb un 3,45% de les reserves, una estada mitjana de 2,65 nits i 173,85 euros per nit.
Finalment, La Pineda, pertanyent al municipi de Vila-seca (Tarragonès), arriba al 2,10%, amb una estada mitjana de 3,97 nits i un preu mitjà de 155,42 euros per nit.
Si prefereixes més adrenalina...
Durant aquest període vacacional també és típic acudir al complex de PortAventura World (situat entre Vila-seca i Salou), que acumula prop de 110 milions de visitants en els seus 30 anys de vida.
Tanmateix, aquest parc d’atraccions presenta un dels preus més elevats per nit de la zona, amb aproximadament 366 euros per habitació durant Setmana Santa.
Tal com informa el mateix portal de reserves, a escala nacional la ciutat de Benidorm (Comunitat Valenciana) lidera el rànquing com a destinació preferida, amb el 4,8% de les reserves. Té una estada mitjana de 3,53 nits i un preu mitjà de 164 euros.
Altres destinacions sense platja
Pel que fa a destinacions no costaneres, Madrid és la ciutat més sol·licitada per aquestes dates, amb un 2,38%, seguida per Sevilla (1,72%).
La capital espanyola té un preu per nit de 233,71 euros, i Sevilla se situa en 161,74 euros. Tanmateix, les estades són més curtes, amb una mitjana d'1,63 i 2,75 nits respectivament.
Els destins internacionals que més freqüenten els espanyols per Setmana Santa són Londres (Regne Unit), amb un 1,10%, i París (França), amb el 0,68%. A la capital britànica, els preus per nit són d’uns 198,35 euros, amb una estada mitjana de tres dies. A la capital francesa, el preu puja fins als 175,91 euros per nit i una estada mitjana de 3,62 dies.
