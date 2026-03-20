Crítiques a Orbán per bloquejar els diners a Kíiv

El primer ministre d'Hongría, Viktor Orbán. / Europa Press/Contacto/Kristian T

Beatriz Ríos

Brussel·les

Els líders de la UE van exigir ahir al primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que respecti la decisió del Consell Europeu i desbloquegi el préstec per valor de 90.000 milions a Ucraïna que es va comprometre a facilitar el desembre passat. "No recolzaré cap decisió en favor d’Ucraïna fins que els hongaresos no tinguin el seu petroli", va dir el primer ministre hongarès a l’arribar al Consell Europeu d’aquest dijous a Brussel·les. Orbán, que va donar el vistiplau a fer ús del pressupost comunitari per concedir un préstec a Kíiv, manté el bloqueig al·legant que els ucraïnesos han frenat el subministrament de cru de l’oleoducte Druzhba, bombardejat per Rússia.

Dimarts passat, Ucraïna va acceptar acollir una missió d’experts europeus per revisar els danys de la canonada i rebre ajuda tècnica i financera per reparar-la. Tot i que fonts comunitàries insisteixen a desvincular la qüestió de la decisió sobre el préstec, aquesta és la condició que posa Orbán. L’anunci dels treballs de reparació de l’oleoducte, no obstant, no és suficient per al primer ministre hongarès. "Estem esperant el petroli. Les altres coses són contes de fades", va dir abans de reunir-se amb la resta dels líders.

