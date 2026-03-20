Guerra a l’Orient Mitjà
Evacuats tots els militars espanyols que estaven de missió a l’Iraq
Els 200 militars espanyols evacuats de l’Iraq, juntament amb altres 100 membres del CNI, seran repatriats des de Turquia en les pròximes hores, segons el Ministerio de Defensa
Juan José Fernández
Defensa ha confirmat aquest divendres la total evacuació de forces espanyoles a l’Iraq després que hagin arribat a Turquia i altres països 200 militars que encara quedaven complint una missió internacional.
Aquests 200 militars s’uneixen a Turquia i altres països de la zona a altres 100 evacuats -inclosos membres del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI)- que havien estat extrets el passat diumenge dels voltants d’Erbil, al Kurdistan iraquià, en ambdós casos per l’elevació del nivell de risc a la zona a causa de la guerra dels Estats Units i Israel contra Irán i els atacs d’aquest últim país a interessos occidentals al Golf Pèrsic, principalment bases nord-americanes.
Els militars evacuats seran repatriats en les pròximes hores, segons un comunicat de Defensa, que ha qualificat de "complicada" l’extracció. Els militars tornaran a Espanya amb un vol que sortirà de la base aèria turca d’Incirlik, instal·lació que també té tropes espanyoles operant: es troba protegida per dos llançadors de míssils Patriot de l’Exèrcit.
OK de l’OTAN
La majoria de militars evacuats pertanyen a unitats d’operacions especials, amb un component majoritari de legionaris. La seva retirada es fa "plenament d’acord amb els països de l’Aliança Atlàntica" -ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles- participants en les dues missions internacionals, una antijihadista i una altra de reforç de la defensa de l’Iraq amb organització específica de l’OTAN.
Robles ha explicat que l’extracció dels 200 soldats espanyols s’ha completat el matí d’aquest divendres per via aèria, en diversos vols compartits amb militars d’altres països que també estaven de missió internacional a l’Iraq.
Els militars que el Comandament d'Operacions de les Forces Armades replega ara de l’Iraq formaven part de la coalició internacional contra el jihadisme ‘Inherent Resolve’, liderada pels Estats Units, i de la missió de l’OTAN a l’Iraq (NMI per les seves sigles en anglès), amb la qual s’ajuda les forces de seguretat iraquianes amb formació i acompanyament.
Es tracta de dues missions veteranes entre els 18 desplegaments estrangers de les Forces Armades espanyoles. Tant Inherent Resolve com Nato Mission Iraq van néixer el 2014, a la cimera de Gal·les de l’OTAN, com a resposta a una ofensiva de l’Estat Islàmic a la zona. El 2018 es va adoptar a més un programa de suport al ministeri de Defensa iraquià per tornar a organitzar les seves forces armades després de les dues primeres guerres del Golf i adequar una estructura de centres de formació de militars.
Part dels efectius retirats complien la seva missió a la base Unión III de Bagdad, repartits en un Element de Suport Nacional i una força de protecció, tots sota el comandament del general Pedro de Erice, al capdavant del contingent espanyol a l’Iraq i cap d’Estat Major de la NMI.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”