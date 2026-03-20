El gas es dispara un 12% i el petroli supera els 109 dòlars
Els mercats energètics reaccionen amb pujades davant el temor que es produeixin més atacs a instal·lacions gasistes
Pablo Gallén
L'expansió del conflicte al Pròxim Orient a infraestructures energètiques clau revifa el temor d'una crisi energètica. El barril de petroli Brent per a entrega al maig ha tornat a pujar aquest dijous, amb un avenç del 2% fins a col·locar-se en els 109 dòlars, a mesura que agreugen els temors de més atacs a instal·lacions gasistes clau. El gas natural europeu, que cotitza a través de l'índex neerlandès TTF Països Baixos, ha guanyat per la seva banda un 11,56%, fins a marcar els 60,98 euros per megawatt hora.
En l'obertura, el gas es desbocava amb un ascens superior al 26% fins a marcar els 69,10 euros per megawatt hora (MWh). Els repunts de doble dígit de primera hora es produïen després després de represàlies iranianes sobre el terminal de Ras Lafan (Qatar), un camp de gas natural liquat (GNL) operat per Qatar Energy.
En aquesta línia, el preu del cru Brent, la referència a Europa, avançava aquest matí un 10% aquest dijous fins a tocar els 109 dòlars. El petroli West Texas Intermediate (WTI), l'estàndard nord-americà, ha saldat la jornada amb una alça de l'1,50%, fins a tocar els 97 dòlars. La cotització del cru estenia els seus avenços al llarg d'aquest matí després que Israel i els Estats Units ataquessin el camp de gas natural més gran al Pròxim Orient, ubicat a South Pars (Iran) al golf Pèrsic.
Respecte a les alces patides pel cru i el gas des del començament de la guerra, el president dels EUA, Donald Trump, ha afirmat aquest dijous a la tarda que pronosticava que "els números serien pitjors". "Vaig pensar que pujarien més del que ho van fer. Però estem fent aquesta incursió i, quan acabi, tindrem un món molt més segur", ha assegurat el líder nord-americà en declaracions des del Despatx Oval abans de reunir-se amb la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Llista de possibles objectius
Aquest nou capítol de la guerra ha obligat Saudi Aramco, la companyia energètica més gran del món, a evacuar les seves instal·lacions de Samref i Jubail (Aràbia Saudita) després que l'Iran publicarà una llista d'instal·lacions energètiques vulnerables que podrien ser objecte d'atacs al golf Pèrsic.
El nerviosisme va esclatar ahir després que l'Iran respongués amb atacs a Qatar i els Emirats Àrabs Units a l'atac previ sobre el seu camp de petroli. Trump va intentar distanciar-se de l'atac després del fort repunt dels preus, a l'assegurar que no tenia coneixement de l'ofensiva per part d'Israel. L'escalada bèl·lica també està passant factura als mercats energètics. El preu del cru, molt volàtil en els últims dies –la setmana passada el Brent va arribar a vorejar els 119 dòlars–, es veu pressionat tant pel temor d'un conflicte més prolongat del previst com per les dificultats a l'estret d'Ormuz, on diversos petrolers han sigut atacats des de l'inici de l'ofensiva.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga a l'educació a Catalunya: ¿On és avui dijous i on toca demà divendres?
- La mona de Pasqua del Forn de Cabrianes de Sant Fruitós, escollida entre les tres millors de Catalunya el 2026