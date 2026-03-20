Consell de Ministres extraordinari
El Govern espanyol rebaixarà al 10% l’IVA dels combustibles per frenar l’escalada de preus
L’Executiu inclou rebaixes fiscals en carburants i el rebut de la llum al seu paquet de mesures per mitigar l’impacte econòmic de la guerra a l’Orient Mitjà.
El decret inclourà una altra part d’escut social per a famílies vulnerables i mesures estructurals amb mecanismes regulatoris i foment de les energies renovables
Iván Gil
El Consell de Ministres extraordinari que se celebra aquest divendres aprovarà un paquet de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials derivades del conflicte a l’Iran entre les quals hi ha una rebaixa del 21% al 10% de l’IVA per als combustibles i també una reducció de l’impost especial dels hidrocarburs amb l’objectiu de frenar l’escalada de preus dels carburants de les últimes setmanes, segons van confirmar fonts governamentals.
El Govern s’aboca així a aplicar rebaixes fiscals en els combustibles per pal·liar amb efecte immediat l’impacte de l’encariment en particulars i professionals, i descarta així l’aplicació de descomptes obligatoris (els famosos 20 cèntims per litre) com els que va aprovar en la passada crisi energètica després de la invasió militar russa d’Ucraïna.
L’Executiu també inclourà en el paquet de resposta integral rebaixes fiscals a la factura elèctrica. El Consell de Ministres extraordinari donarà llum verda a la suspensió temporal de l’impost del 7% a la producció de l’ electricitat per abaixar la factura de la llum. Les elèctriques i la gran indústria reclamen des de fa temps l’eliminació definitiva d’aquest gravamen.
El president del Govern, Pedro Sánchez, donarà compte de les mesures aprovades i incloses en un reial decret llei en una compareixença des del palau de la Moncloa a partir de les 11 hores. En el paquet, tal com han anat insinuant aquests dies des de l’ala socialista de l’Executiu, no hi ha cap mesura relacionada amb el preu de la vivenda com ha reclamat – i continua pressionant– insistentment el sector minoritari – Sumar – de la coalició. Dins de la part de l’escut social, hi ha més receptivitat a incloure propostes del soci minoritari com la prohibició dels talls de subministraments a famílies vulnerables o l’ampliació del bo social elèctric i del bo social tèrmic.
El caràcter «perimetrat» del pla de resposta a la guerra fa que les rebaixes fiscals se centrin en carburants i en l’electricitat. No está previsto por ahora extender rebajas del IVA a la alimentación - como también exigía el Partido Popular-, a la espera de monitorizar la evolución de los precios, ni tampoco las bonificaciones. Després de la invasió russa d’Ucraïna es va aplicar una rebaixa de 20 cèntims en els preus de la gasolina i el dièsel, però ara es reconeix que els resultats no van ser els esperats.
A l’àrea econòmica del Govern descarten a més mesures en matèria de lloguers. En aquest cas, per la incompatibilitat amb el PP i socis parlamentaris com Junts. Sumar ha pressionat perquè s’inclogués la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional i la pròrroga dels lloguers. Des de la part socialista s’obren a valorar mesures com el límit dels lloguers, però de cara a pròxims paquets de mesures si repunta la inflació.
El decret constarà així d’una pota centrada en les rebaixes fiscals i l’escut social i una segona de mesures estructurals. Aquesta última buscarà activar mecanismes regulatoris i foment de les energies renovables per avançar en la sobirania energètica.
La intenció passa així per donar un nou impuls a l’electrificació de l’economia nacional per anar reduint el consum i la dependència dels combustibles fòssils (precisament petroli i gas són els que ara s’han disparat per l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà). Un altre dels objectius és continuar impulsant el desplegament d’energies renovables amb canvis regulatoris i incentius.
