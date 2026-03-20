La legislatura catalana
El Govern reserva a ERC fins a 3.000 milions per negociar els pressupostos
Romero reclama que el diàleg se centri en el que depèn de la Generalitat després de salvar l’escull de l’IRPF
L’Executiu aprova un suplement de crèdit de 5.988 milions per a despeses urgents
La injecció de recursos tramitada ahir només permet «actualitzar» el que ja estava previst
Júlia Regué
Després que el Govern retirés els pressupostos del Parlament i aprovés ahir un suplement de crèdit de 5.988 milions d’euros per atendre les necessitats urgents de despesa i garantir el funcionament dels serveis públics, l’equip de Salvador Illa iniciarà de manera "imminent" la negociació dels comptes amb ERC perquè s’aprovin abans de l’estiu.
L’acord amb els Comuns ja està tancat, tot i que es preveu que hi hagi alguna modificació per acomodar algunes peticions més, però el PSC se centra ja a convèncer ERC. Lluny d’esmenar-se per haver portat el projecte a la Cambra sense suports, tant el president com els consellers i dirigents del PSC es reafirmen en la decisió d’haver impulsat els comptes, i celebren que la recaptació de l’IRPF ja no sigui un escull per arribar a un pacte pressupostari.
A sobre d’aquesta taula a la qual esperen asseure’s al més aviat possible, socialistes i republicans tindran un marge per negociar de prop de 3.000 milions d’euros. Aquesta és la bretxa entre el suplement de crèdit aprovat ahir i la capacitat de despesa contemplada en el retirat projecte de pressupostos. Fonts del Departament d’Economia matisen que part d’aquests milions ja estan compromesos a iniciatives legislatives noves, però consensuades amb els republicans, com, per exemple, l’ampliació del Pla de Barris.
"Receptius" amb Junqueras
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va defensar que hi ha marge per incloure en les xifres les peticions que el partit d’Oriol Junqueras posi sobre la taula i que la negociació se centri a partir d’ara en el que sí que depèn de la Generalitat: "Treballarem en les condicions sobre les quals tenim capacitat d’influir", va assenyalar des del Palau, en una compareixença després del Consell Executiu extraordinari en el qual es va aprovar el suplement de crèdit. "Tot en el que tenim competències tindrà espai en la negociació i per a l’acord. Sabem que negociar és cedir i estarem molt receptius a incorporar les seves prioritats, dins del que estigui en les nostres competències. El Govern ha donat mostres que compleix els seus compromisos", va afegir, després que Junqueras demanés que l’oferta alternativa a l’IRPF "sigui igual de bona o millor".
Romero també es va mostrar receptiva a actualitzar l’acord pressupostari que va arribar amb els Comuns, i va destacar que el suplement de crèdit ja incorpora la bonificació del transport públic, la compra d’habitatges i les ajudes al lloguer, una "mostra" que el Govern "compleix el que ha acordat". Ara bé, en aquesta injecció de recursos queda fora el pacte per duplicar la inversió en el Pla de Barris perquè no es poden incorporar "coses noves", sinó que només es pot "actualitzar" el que ja estava previst. Per exemple, en el projecte pressupostari hi havia reservats fins a 1.900 milions d’euros per a vivenda i una part ha decaigut després de la retirada dels pressupostos. Aquest i altres acords es podran recuperar si s’aproven els nous comptes públics.
El suplement de crèdit de 5.988 milions d’euros permetrà pagar les nòmines dels funcionaris de la Generalitat i evitar les tensions de tresoreria. El Govern pretenia dotar-se d’una capacitat de despesa de 49.126 milions d’euros, uns 9.126 milions més respecte als últims comptes públics en vigor, i ara mateix es queda amb una capacitat de despesa de 46.023 milions.
La injecció de recursos aprovada ahir "dona oxigen a la Generalitat per operar amb normalitat", va afirmar Romero. Una vegada retirats els pressupostos, el Govern s’ha de resignar a operar, almenys temporalment, amb l’estructura dels comptes aprovats el 2023 i heretats precisament d’ERC.
Amb una pròrroga pressupostària, els recursos assignats són els mateixos per atendre les mateixes partides, que no obstant ara són més costoses. En aquest sentit, no només pugen les nòmines públiques, sinó que el cost del material i de prestar gran part dels serveis també augmenta amb el temps a causa de la inflació.
Mossos i professors
L’acord rubricat entre el PSC i ERC permetrà atendre el pacte amb els Mossos d’Esquadra d’un increment salarial de 4.000 euros anuals i altres millores, així com millorar el sou dels mestres, àmbit en què l’Executiu d’Illa va arribar a un acord amb CCOO i la UGT, però que rebutja USTEC. Des del Govern afirmen que no poden millorar la seva oferta. "El Govern ja ha fet un esforç molt rellevant i tots hauríem de ser-ne conscients. Incorporar més recursos a l’acord és molt difícil, sense pressupost és impossible i amb nou pressupost molt difícil", va dir Romero.
Per la seva banda, la portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, va assegurar a Catalunya Ràdio que ara es donen les condicions per començar a negociar els comptes amb ERC perquè els dos costats de la taula negociadora han assumit que la recaptació de l’IRPF necessita "més temps". Va recalcar que la voluntat d’Illa és acabar el mandat, el 2028, i que no contempla avançar unes eleccions perquè "no convé la inestabilitat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos