Guerra a l'Iran
Teheran confirma la mort del portaveu de la Guàrdia Revolucionària
"Les seves idees revolucionàries i models eficients en el camp de la 'guerra tova' ens guiaran en la guerra psicològica contra les potències arrogants", afirmen fonts del grup armat
EP
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat aquest divendres la mort del seu portaveu, Ali Mohamad Naeini, a causa dels bombardejos desencadenats contra el país en el marc de l'ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel.
Així, ha manifestat que Naeini "ha caigut màrtir" en el marc de l'ofensiva nord-americana-israeliana i ha enaltit la seva feina "durant més de quatre dècades" al servei de "la protecció de la Revolució Islàmica", segons ha recollit la cadena de televisió pública iraniana, IRIB. "Les seves idees revolucionàries i models eficients en el camp de la 'guerra tova' guiaran la Guàrdia Revolucionària i els seus oficials en la** guerra psicològica contra les potències arrogants**", ha dit, abans de destacar que Naeini va ser "un general valent i sincer". "Prometem continuar el seu camí de perseverança en la lluita contra els terroristes", ha conclòs.
Les autoritats de l'Iran han confirmat en el seu últim balanç més de 1.200 morts per l'ofensiva d'Israel i els Estats Units, si bé l'organització no governamental Human Rights Activists in Iran, amb seu als Estats Units, va elevar a més de 3.000 els morts, en la seva majoria civils. Entre els morts figuren destacades figures com el líder suprem, l'aiatol·là Alí Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Alí Larijani; i els ministres de Defensa i Intel·ligència, Aziz Nasirzadé i Esmaeil Jatib, respectivament, així com alts càrrecs de les Forces Armades i altres organismes de seguretat.
L'ofensiva va ser llançada enmig d'un nou procés de negociacions entre els Estats Units i l'Iran per intentar assolir un nou acord nuclear, fet que ha portat Teheran a respondre atacant territori israelià i interessos nord-americans a la regió del Pròxim Orient, incloses bases militars.
