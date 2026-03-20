Dues denúncies

Junts nega haver dilatat la investigació per assetjament de Comín

Toni Comín, en un acte de campanya a Elna (França), el 2024. | JUNTS

Toni Comín, en un acte de campanya a Elna (França), el 2024. | JUNTS

Carlota Camps

Barcelona

Junts defensa que la investigació interna per les dues denúncies rebudes contra Toni Comín, una per assetjament i l’altra per una agressió física, segueix el seu curs. Així ho ha assegurat el secretari general del partit, Jordi Turull, en una entrevista a RTVE, en la qual ha negat que hi hagi una estratègia "dilatòria" darrere de la tardança en l’obertura de l’expedient per part de la comissió de garanties. "No és en un calaix, és dins dels terminis", ha afirmat Turull, que ha recordat que és la comissió de garanties del partit l’encarregada de decidir com actuar.

"Hem de ser molt curosos", ha al·legat Turull, que ha evocat el cas de l’ara senador i alcaldable de Vilafranca, Eduard Pujol, que va ser apartat de tots els càrrecs per dues acusacions d’assetjament i que després se li va restituir a l’estimar els jutjats les denúncies del polític contra les denunciants per difamació. "No podem fer allò de primer disparar i després apuntar", ha rematat. Si bé el partit va conèixer les acusacions fa més d’un any, el postconvergent va argumentar que un dels denunciants, assessor del partit al Parlament Europeu, va demanar que no intervinguessin en l’assumpte fins que es tanqués la investigació europea.

