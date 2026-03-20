Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
instagramlinkedin

Successió a Pionyang

Kim Jong-un i la seva filla supervisen exercicis militars amb un nou tanc antidrons

Kim Ju-ae es presenta junt amb el seu pare en diverses compareixences públiques i desferma l’especulació de la successió en l’opac règim

Kim Jong-un i la seva filla supervisen exercicis militars amb nou tanc anti drons.

Kim Jong-un i la seva filla supervisen exercicis militars amb nou tanc anti drons.

EFE

Seúl

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, acompanyat de la seva filla, Kim Ju-ae, va supervisar uns exercicis militars ofensius en què es va provar un nou tanc capaç d'interceptar atacs amb drons i míssils, segons publica aquest divendres l’agència estatal KCNA.

Kim va observar un exercici tàctic d’atac conjunt amb tropes d’infanteria i unitats de tancs dijous, el mateix dia en què van concloure les maniobres conjuntes entre EEUU i Corea del Sud, en una base de Pionyang, que va comptar amb drons i vehicles blindats. En començar la simulació, diversos drons d’atac van colpejar posicions enemigues, basant-se en dades de reconeixement en temps real, mentre altres unitats d’atac a la rereguarda destruïen drons enemics. Posteriorment, aquestes unitats van irrompre i van ocupar les línies defensives i les posicions de foc de l’enemic.

Es van realitzar diverses proves del "sistema de protecció activa" d’un nou carro de combat principal amb capacitat per interceptar míssils antitancs i drons "amb una efectivitat del 100 %", va recollir KCNA. Segons Kim, aquest no és comparable "al món" en l'àmbit de potència de foc, mobilitat i capacitats defensives.

Possible successora

Imatges dels exercicis mostren el líder nord-coreà i la seva filla -de qui s’especula que sigui la possible successora de Kim a bord d’un tanc durant la visita a la base en què es van realitzar les maniobres, en les quals van participar una companyia del regiment de cavalleria, la principal unitat cuirassada del grup d’operacions de reserva i unitats d’operacions especials.

Els exercicis militars de Corea del Nord es van produir en paral·lel a l’última jornada de les maniobres anuals conjuntes Freedom Shield entre EEUU i Corea del Sud, considerades per Pionyang assajos d’invasió contra el seu territori.

Les maniobres de Washington i Seül, en les quals van participar uns 18.000 efectius, van començar el 9 de març i es van desenvolupar enmig d’especulacions sobre un possible trasllat de sistemes antimíssils Patriot nord-americans des de Corea del Sud cap a Orient Mitjà, en el context de la guerra d’EEUU i Israel contra l’Iran.

Tot just un dia després que comencessin aquests exercicis conjunts, Kim Yo-jong, la influent germana del líder nord-coreà, va advertir que podrien comportar "conseqüències terribles".

Notícies relacionades

KCNA va informar que Kim Jong-un va supervisar el 10 de març un llançament de prova de míssils de creuer des d’un destructor i que, quatre dies després, l'hermètic règim va realitzar un assaig de "dotze llançacoets múltiples ultraprecisos de 600 mil·límetres de calibre".

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents