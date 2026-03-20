Tensió global
L’Organització Marítima Internacional demana un corredor per a vaixells atrapats
L’entitat dependent de l’ONU expressa la seva preocupació pels prop de 20.000 mariners afectats pel bloqueig de l’estret d’Ormuz
Lucas Font
El Consell de l'Organització Marítima Internacional (OMI), dependent de les Nacions Unides, ha defensat aquest dijous la creació d'un marc que permeti l'evacuació segura dels vaixells mercants que es troben atrapats al golf Pèrsic. Aquesta ha sigut una de les principals decisions adoptades en la reunió extraordinària de dos dies, convocada a la seva seu a Londres per analitzar la situació del tràfic marítim i la seguretat dels marins afectats per la guerra a l'Iran i pel bloqueig de l'estret d'Ormuz.
"Tenint en compte el considerable nombre de vaixells mercants que continuen atrapats a la regió, [el Consell] va instar que s'establís, amb caràcter provisional i urgent, a través de mitjans pacífics i amb caràcter voluntari, un marc, com un corredor marítim segur, per facilitar l'evacuació en condicions de seguretat dels vaixells mercants des de les zones afectades i d'alt risc cap a un lloc segur", ha indicat l'organització en les seves deliberacions finals.
La creació d'un corredor segur ha rebut el recolzament de la gran majoria dels 40 països que formen part del Consell, que han instat el secretari general de l'OMI, Arsenio Domínguez, a col·laborar amb les parts implicades i a adoptar les mesures necessàries per posar en marxa aquest marc. La decisió se suma a la crida feta aquest dijous per set països occidentals, entre els quals França i el Regne Unit, per portar a terme els "preparatius necessaris" per arribar a aquest cap.
"El meu primer pas serà posar-me en contacte amb tots els països de la regió per iniciar el diàleg sobre com es poden establir aquestes rutes d'evacuació", ha assegurat Domínguez, que ha confirmat haver mantingut converses amb la delegació de l'Iran per mirar de garantir la seguretat dels vaixells i de les tripulacions afectades. "Hem d'analitzar els diferents vaixells que tenim allà i quan van rebre subministraments per última vegada, a fi d'establir un ordre de prioritat. No es tracta de treure tots els vaixells en un sol dia", ha afegit en una roda de premsa posterior a la reunió.
El Consell ha mostrat la seva preocupació pels prop de 20.000 mariners que es troben atrapats al golf Pèrsic i ha instat els Estats membres a adoptar mesures per garantir un subministrament adequat d'aigua, aliments i combustible, a més de facilitar els canvis de tripulació a fi de salvaguardar la salut física i mental dels afectats. La possibilitat de renovar les tripulacions, no obstant, es presenta complexa. "Amb les alteracions en el trànsit aeri és difícil portar nous marins a la regió i no els criticaré si diuen que no volen venir a una zona de conflicte", ha reconegut Domínguez.
La posició de Rússia i la Xina
En nel Consell ha condemnat en els "termes més enèrgics" els atacs perpetrats per l'Iran contra els països de la regió, a més dels intents d'obstaculitzar la navegació internacional amb el llançament de míssils i drons contra els vaixells mercants. Una declaració que ha comptat amb el suport de la gran majoria de països però que ha sigut rebuda amb escepticisme per part d'alguns membres, entre ells Rússia o la Xina, que han reclamat que es tinguin en compte les causes originals que han propiciat el bloqueig del tràfic marítim, amb referència als atacs inicials contra l'Iran per part dels Estats Units i Israel. L'OMI ha assegurat haver pres nota de les "inquietuds" manifestades per algunes delegacions i de les seves crítiques a la redacció de la declaració, que consideren que no ha sigut "equilibrada, inclusiva ni constructiva".
