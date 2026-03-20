Conflicte a l’Orient Pròxim
Netanyahu defensa una operació terrestre per acabar amb el règim de Irán
Teherán ataca amb míssils la refineria de petroli de Bazan, a la ciutat nord de Haifa, però segons el ministre d’Energia, Eli Cohen, no hi ha hagut "danys significatius a les infraestructures"
Andrea López-Tomàs
El primer ministre d’Israel, Binyamín Netanyahu, tira pel seu propi camí. Després del seu xoc amb el president nord-americà Donald Trump per l’atac al jaciment més gran de gas natural del món situat a Iran, el líder jueu desatén el seu aliat. Mentre Trump afirma que no vol tropes sobre el terreny, Netanyahu ha insistit aquest dijous que seria necessària una ofensiva terrestre per aconseguir el col·lapse del règim iranià. Davant la premsa estrangera, ha dit que si bé Israel i els Estats Units poden aconseguir "moltes coses des de l’aire", un "component terrestre" és imprescindible per crear les condicions necessàries per a un canvi de règim, sense especificar en què consistiria aquesta ofensiva.
Primer, va ser el jaciment de gas natural de Pars Sur. Aquestes refineries de gas iranianes, que comparteix amb Qatar, van ser l’objectiu dels atacs israelians aquest dimecres. L’agressió contra el jaciment que representa una gran part de les exportacions de gas natural va provocar la resposta iraniana, que va atacar la refineria Mina Al Ahmadi de Kuwait, provocant diversos incendis sense deixar víctimes. Aquest dijous en roda de premsa, Netanyahu va confirmar que Israel "va actuar sol", i que Trump va demanar a Tel-Aviv que s’"abstingués de perpetrar més atacs". Al matí, el president nord-americà va dir als periodistes que havia parlat amb Netanyahu i que li havia dit "que no fes això". “De vegades, ell fa alguna cosa, i si no m’agrada, ja no ho farem”, va afegir.
"No desplegaré tropes"
Israel i els Estats Units són "independents, es porten de meravella i estan coordinats", va insistir Trump davant la premsa. "¿De veritat algú creu que algú pot dir-li al president Trump què ha de fer? ¡Si us plau!", va ironitzar Netanyahu, per la seva banda, sobre les acusacions que Tel-Aviv va arrossegar Washington a la guerra. "El president Trump sempre pren les seves decisions basant-se en el que creu que és bo per als Estats Units; en aquest cas, aquests interessos són absolutament clars, igual que la claredat dels nostres èxits", ha afegit. Després d’aquest desacord, sembla que se n’acosta un altre respecte a la possibilitat d’una ofensiva terrestre a Iran. "No desplegaré tropes enlloc", va dir Trump aquest dijous a un periodista que li va preguntar sobre l’ús de tropes terrestres.
"Si ho fes, evidentment no ho diria", va afegir, no obstant això, deixant marge de maniobra a aquesta possibilitat. Dos dies abans, Trump va afirmar "no tenir por" de desplegar tropes nord-americanes sobre el terreny. Mentrestant, el seu soci en aquesta campanya militar que està a punt d’entrar en la seva quarta setmana sembla tenir una altra opinió. Netanyahu ha defensat la importància d’una operació terrestre per fer caure el règim iranià. El primer ministre israelià, però, no ha especificat la probabilitat que el règim col·lapsi, tot i que sí ha dit que es troba en el seu "punt més feble" i que existeixen "esquerdes" visibles. Després de 20 dies de guerra, Iran ja no té capacitat per enriquir urani ni fabricar míssils balístics, ha declarat Netanyahu, afegint que Israel continuaria "destruint aquestes capacitats completament".
Alhora, ha suggerit creure que la guerra "acabarà molt més ràpid" del que la gent pensa", tot i que després ha afegit que per guanyar guerres, "cal estrènyer les dents". Netanyahu continua sense detallar els objectius israelians i nord-americans de la guerra, limitant-se a afirmar que els dos països estan "ben coordinats". A més, ha celebrat que les forces israelianes han creat un "corredor de seguretat" al sud del Líban per impedir una invasió d'Hezbolá, i ha afegit que existeixen “plans per al futur” respecte al seu país veí. La presència de tropes israelianes en territori libanès continua sent combatuda pels milicians del grup xiïta en diferents punts de la frontera que comparteixen. Mentrestant, l’Exèrcit israelià insisteix a la població del sud del país que desallotgi forçosament les seves llars.
Atac contra la refineria de Haifa
El dijous també va tenir lloc un atac amb míssils iranians contra la refineria de petroli de Bazan, a la ciutat nord de Haifa. Els danys es van produir en "la infraestructura exterior pertanyent a un tercer, que és essencial per a les activitats de la refineria, situada fora del recinte de la refineria", segons va confirmar la mateixa refineria, que va informar que la reparació portarà "uns dies", tot i que la major part de la producció està activa. El ministre d’Energia, Eli Cohen, va declarar que l’atac, en el qual fragments d’un míssil interceptat van impactar a les instal·lacions, no va causar "danys significatius a les infraestructures". No hi va haver ferits. El tinent d’alcalde de Haifa, Avihu Han, va instar el Govern a tancar les refineries al més aviat possible. "No podem continuar jugant a la ruleta russa amb la vida i la seguretat dels residents de la metròpoli de Haifa ni amb la seguretat energètica dels ciutadans de l’Estat d’Israel", va defensar.
Els atacs procedents del Líban per part d'Hezbolá i d’Iran han continuat amb més intensitat durant aquest divendres. Fragments d’un míssil iranià han impactat a la Ciutat Vella de Jerusalem i han causat un ferit. Alhora, Israel ha atacat amb agressivitat tots dos territoris. Els avions de guerra israelians han aprofundit en la guerra psicològica contra el poble libanès amb explosions sòniques sobre Beirut. La capital libanesa ha tremolat quan els avions militars israelians han trencat la barrera del so, cosa que produeix un efecte semblant al d’una gran explosió que es repeteix al cap de pocs segons. Aquest divendres el ministre d’Afers Exteriors francès, Jean-Nöel Barrot, ha aterrat a Israel després de passar el dia anterior per Beirut per impulsar les negociacions que posin fi al conflicte que ja ha arrasat amb més d’un miler de vides libaneses.
