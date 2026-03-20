Tensió global
La política de la "pau per la força" de Trump amenaça la diplomàcia
Exministres d’Exteriors assenyalen el risc que els EUA actuï al marge del "consens i el diàleg" i que "es faci el possible" per "castrar-los"
«Trump vol resultats ràpids i imposar-los també ràpidament», afirma l’exministra
Mario Saavedra
Les dues guerres que han llançat Israel i els Estats Units contra l’Iran van començar just enmig de sengles rondes de negociació. L’anomenada "guerra dels 12 dies" va arrencar el 13 de juny del 2025, just tres dies abans d’una reunió programada a Oman entre les delegacions diplomàtiques de Washington i Teheran per revisar la proposta del règim dels aiatol·làs sobre el seu programa nuclear. La nova guerra que està en marxa ara va començar el 28 de febrer, només dos dies després que els enviats del president nord-americà, Donald Trump, es reunissin a Ginebra i proclamessin que hi havia hagut progressos "significatius" i s’emplacessin per a la següent ronda.
La diplomàcia es basa en una certa confiança mútua. Però, si un país decideix bombardejar-ne un altre i matar el seu cap de l’Estat, com van fer amb el líder suprem iranià, Ali Khamenei, i part de la seva família, tan sols unes hores després d’intercanviar converses i documents, ¿quina esperança queda que les negociacions serveixin per a alguna cosa?
"Estem en una crisi de diplomàcia en àmbit global, però no perquè la diplomàcia no funcioni, sinó perquè s’està fent tot el possible perquè no ho faci. És la castració de la diplomàcia", opina per a EL PERIÓDICO Arancha González Laya, exministra d’Exteriors i ara degana de l’Escola d’Afers Internacionals de París. "La diplomàcia requereix diàleg, compromisos i temps. El que tenim amb aquesta Administració nord-americana és la necessitat de buscar resultats ràpids i d’imposar aquests resultats també ràpidament".
En aquesta mateixa idea aprofundeix el també exministre d’Exteriors José Manuel García Margallo: "La diplomàcia, el consens i el diàleg són substituïts per la força". El polític espanyol recorda el discurs emblemàtic que va fer el nou papa Lleó XIV davant el cos diplomàtic acreditat a la Santa Seu. "No estem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època. La pau ja no és un bé públic en si mateix, sinó una cosa que es conquereix per les armes", no dubta a remarcar Margallo. En aquest context, les tècniques i processos de la diplomàcia semblen pólvora molla.
Projectes cancel·lats
Poc després d’haver tornat a la Casa Blanca, Trump va ordenar desmantellar alguns dels instruments de diplomàcia i poder tou que havien ajudat a fer dels EUA l’hegèmon global. Va acabar amb el gruix dels programes de cooperació i desenvolupament de l’agència estatal USAID, que havia sigut durant dècades una font d’influència a mig món (alguns suggereixen que també de brollador d’informació d’intel·ligència i espionatge). Més del 80% dels seus projectes han sigut cancel·lats.
Després, qui llavors era el seu escuder, el magnat Elon Musk, es va dedicar a realitzar retallades i acomiadaments en tota l’estructura de l’Estat. La motoserra de Musk també va arribar al Departament d’Estat, el seu Ministeri d’Exteriors. Es va reduir la plantilla en 3.500 llocs i es van tancar més d’un centenar d’oficines, com les que seguien crims de guerra i conflictes, les crisis de refugiats o les de política climàtica.
El que va ser l’epicentre de la diplomàcia internacional més sofisticada i avançada del món, amb milers de diplomàtics i experts assessors en els dossiers més complicats, un cúmul de saviesa geopolítica, s’està desmantellant. El lloc a prop del riu Potomac i de la Casa Blanca on hi ha l’edifici del Departament d’Estat, conegut com a Foggy Bottom (fons bromós) per la boira històrica de l’àrea, és ara un lloc si és possible més inhòspit.
"A mitja tarda, els passadissos grisos i sense finestres de l’edifici Harry S. Truman, seu del Departament d’Estat, se senten menys com el centre neuràlgic de la institució de política exterior més transcendental del món i més com unes catacumbes per a la diplomàcia", escriu Vivian Salama a The Atlantic. "S’ha instal·lat un silenci desconcertant i descoratjador després de les dràstiques retallades de l’any passat al Departament d’Estat i a la seva agència germana, la USAID. Avui, decisions que abans passaven per reunions interagencials, equips de planificació política i burós regionals semblen caure ja fetes des d’un petit cercle d’assessors al voltant del president Trump. El procés tradicional, pas a pas, ha sigut substituït per sessions informatives a posteriori per al cos diplomàtic del país, i fins i tot aquestes són esporàdiques". La política exterior dels EUA ara no es pensa; s’executa.
Trump ha substituït l’engranatge diplomàtic nord-americà per un club d’homes afins al president sense experiència en el sector. Els dossiers més importants del món els resol una estranya parella: el seu gendre, Jared Kushner, i un empresari multimilionari amic, Steve Witkoff. Cap està format en diplomàcia internacional o geopolítica i, no obstant, són la punta de llança de la política exterior trumpista, juntament amb el secretari d’Estat, Marco Rubio.
En les grans reunions bilaterals, en ocasions no hi ha un sol diplomàtic present a la sala. És el que va passar en les trobades de Trump amb els presidents de la Xina, Xi Jinping, i de Corea del Sud, Lee Jae-myung, al fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic.
