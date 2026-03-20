Comptes públics del 2026
El Govern situa el reforç de l’Agència Tributària de Catalunya com a "línia de negociació" amb ERC per als pressupostos
La consellera d’Economia, Alícia Romero, confia a començar ja a negociar les partides pressupostàries amb els republicans
Gisela Boada
El Govern i ERC busquen una alternativa a la recaptació de l’IRPF per trobar un punt de trobada que permeti aprovar uns nous pressupostos per al 2026, després que Salvador Illa retirés el projecte ja en tramitació al Parlament per la negativa d’Esquerra a validar-los. Aquest divendres, el mateix dia que estava prevista la seva primera votació, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha assegurat en una entrevista a 3Cat que "confia" que totes dues parts es posin d’acord perquè els comptes públics tirin endavant abans de l’estiu.
Oriol Junqueras, el líder republicà, demana una "proposta igual o millor" a la recaptació del tribut i l’Executiu, de moment, ja ha situat allò que podria ser una oferta per atreure el seu 'sí': muscular l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per "deixar-la a punt" quan arribi el moment de gestionar l’IRPF. "Seria raonable que fos una línia de negociació amb ERC", ha declarat Romero. El que sí que ha assegurat que no ho era, ha deixat entreveure, és que el líder republicà exigís una cosa que "no depèn de la Generalitat", ja que les modificacions per habilitar el Govern a recaptar l’IRPF requereixen modificacions al Congrés.
"M’agrada que ERC hagi vist que condicionar l’IRPF no era raonable perquè no depèn de la Generalitat, demanem menys escepticisme i més confiança", ha postil·lat. De fet, ha estat en aquest punt en què ha posat d’exemple qüestions en què sí que poden avançar i "complir" com "desplegar" l’ATC. "Que ens demanin coses que depenguin de nosaltres", ha exigit Romero, que ja des d’un principi ha negat rotundament que la candidatura de María Jesús Montero a les eleccions d’Andalusia, la vicepresidenta del Govern i ministra d’Hisenda, hagi estat un escull per aconseguir un pacte amb ERC. "No, no i mil vegades no", ha sentenciat la consellera, després de remarcar que hagi estat ella la impulsora del nou model de finançament autonòmic que Esquerra va exigir per a la investidura d’Illa.
El problema de l’IRPF, ha dit, no ve de Madrid, sinó que respon a la complexitat "tècnica i política" que suposa, i per a la qual la conselleria necessita "temps", ja que ha reconegut que ella mai no va veure clar que estigués a punt el 2026, com es va parlar inicialment. Però també requereix les reformes legals necessàries per disposar de "tots els instruments". I aquí és on guanya protagonisme com a eina imprescindible l’ATC, organisme que el Govern està "musculant" per poder "gestionar millor" els tributs que ara passen per ella, però també amb la mirada posada en l’IRPF. "Hi ha molts elements per guanyar sobirania, podem desplegar instruments com l’agència tributària", ha apuntat. Romero ha assegurat que el seu marge per créixer és molt ampli. "Per posar-la al lloc que li toca cal muscular-la", ha assegurat.
Un informe de la Generalitat de l’estiu passat admetia que, si algun dia vol recaptar l’IRPF, el seu nombre actual de professionals és insuficient. Ara mateix té 830 treballadors, una xifra molt allunyada dels 4.400 que té l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a Catalunya i que és qui ara recapta l’IRPF a la comunitat. Aquest mateix informe establia que l’ATC, si volia gestionar un tribut massiu com el de la renda, havia d’incorporar 400 agents de reforç el 2026 i 700 el 2027.
L’ampliació de l’Agència Tributària de Catalunya ha estat un assumpte recurrent en les negociacions entre el Govern i ERC. Ja en el passat, ha servit per desencallar altres assumptes. Per exemple, el maig del 2025, l’Executiu d’Illa va aprovar ampliar amb 200 treballadors la hisenda catalana a canvi que els republicans li aprovessin un suplement de crèdit per poder greixar les finances de la Generalitat.
Dos mesos després, el juliol d’aquell mateix any, els dos mateixos protagonistes van pactar la creació de dos nous cossos de professionals dins de l’ATC: un d’agents tributaris i un cos superior d’informàtica. "Necessitem posar-la a punt, l’agència necessita una revisió tecnològica, més inspectors i més oficines, seria raonable que fos una línia de negociació amb ERC", ha insistit la consellera.
L’escenari del Govern és posar-se a treballar ja per tenir a punt els pressupostos al juny o al juliol i, per a això, Romero ha deixat clar que el tema de l’IRPF queda al marge i que totes dues parts ja poden seure a negociar els comptes públics, és a dir, la lletra petita de les partides pressupostàries, cosa que en la passada negociació mai no es va arribar a donar per la negativa d’ERC a seure, ni tan sols, a negociar. "Hi ha marge per parlar i això no serà un problema; no aparquem l’IRPF, continuarem treballant-hi però a un altre ritme".
