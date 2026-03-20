Així és el poble de Barcelona que presumeix d'Aitana Bonmatí: mar Mediterrani, castell mil·lenari i moltes vinyes
Aquest municipi té un mural sencer dedicat a la futbolista amb més Pilotes d'Or de la història
Oriol García Dot
Aitana Bonmatí és actualment la millor futbolista del món. La jugadora del F. C. Barcelona ha mantingut un nivell impressionant en les últimes temporades. Això l'ha portat a ser la futbolista amb més Pilotes d'Or de la història; concretament, ha guanyat el guardó en les tres últimes edicions de la gala organitzada per France Football.
Aquesta temporada, Aitana Bonmatí fa uns mesos que és fora dels terrenys de joc per culpa d'una fractura de peroné que va patir el novembre de l'any passat. Així i tot, la diferencial jugadora catalana va aconseguir sis gols i tres assistències durant els 11 partits de lliga que va arribar a disputar.
Més enllà de tota la pressió mediàtica que la futbolista rep a Barcelona i a París, on se celebra la gala de la Pilota d'Or, Aitana Bonmatí troba la pau al poble on va néixer i es va criar. Aquesta localitat, Sant Pere de Ribes, no sol deixar ningú indiferent.
Municipi en creixement
Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf, a la província de Barcelona, que té una extensió de 40,71 km². La localitat compta també amb 658 m de costa del mar Mediterrani. Segons el web de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el 1995 el municipi tenia 18.538 habitants. L'any 1998, la xifra va ascendir a 21.439 persones residents, mentre que, a principis de 2001, la xifra era de 23.256 habitants.
El gran augment dels últims anys ha fet que la localitat arribi al nombre actual d'habitants: 32.006, segons les dades del 2024 del padró municipal.
Entre les diverses festivitats que s'organitzen al poble, destaca El retorn dels indians. El poble organitza cada cap de setmana del 31 de maig a l'1 de juny aquesta tradició en què prenen protagonisme el vi, les vinyes, els cellers i els tastos; aquests són elements molt representatius del municipi. La festa busca realçar el patrimoni historico-cultural, artístic i arquitectònic de l'època a través d'activitats com actuacions, música i teatre.
Atractius ecològics
Sant Pere de Ribes està ubicat en gran part dins del Parc del Garraf; aquest compta amb un paisatge dominat per la formació de coves, avencs i dolines. Aquests elements són els principals atractius ecològics del parc. Des del municipi es poden fer rutes per veure millor aquesta zona.
El monument més representatiu de la localitat és el Castell de Ribes. Aquesta estructura, que representa l'origen medieval de la població, ja va ser documentada l'any 990 com a castell de Bell-lloc. Al llarg dels segles, el castell va anar passant de mans entre senyors feudals, poders eclesiàstics i la família Ribes fins que, el 1620, va ser cedit al comú municipal. Està classificat des de 1949 com a Patrimoni Cultural d'Interès Nacional (BCIN), segons Rutes Garraf.
Tot i que Sant Pere de Ribes té moltes coses per les quals estar orgullós, sembla que el poble presumeix molt d'Aitana Bonmatí. De fet, el 2023, l'Ajuntament, juntament amb el Barça, van fer un gran mural commemoratiu: sens dubte, el municipi i la jugadora tenen una gran connexió.
