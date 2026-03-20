Audiència oficial
Els Reis es reuneixen amb el Papa Lleó XIV al Vaticà
Felip VI i Letícia han arribat al Palau Apostòlic a les 10.15 per entrevistar-se amb el Pontífex
Pilar Santos
Els Reis han arribat aquest divendres a les 10.15 hores al Vaticà, on estan mantenint en aquests moments l'audiència amb Lleó XIV a la biblioteca privada del Palau Apostòlic, en una trobada que activa l'agenda bilateral entre Espanya i la Santa Seu i que es produeix a escassos mesos de l'anunciat viatge del Pontífex a territori espanyol, al juny.
En un dia molt assolellat encara que fresc, Felip VI i Letícia han accedit al Pati de Sant Damas, on onejava la bandera d'Espanya, acompanyats pel ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i per l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Isabel Celáa. Allà han estat rebuts pel vicerregent de la Prefectura de la Casa Pontifícia, Edward Daniang Daleng, en presència d'un piquet de la Guàrdia Suïssa, abans de complir les salutacions protocol·làries amb els gentilhomes de Sa Santedat.
Des d'aquest punt, el seguici pontifici —integrat per gentilhomes (pertanyents a la 'noblesa negra' de famílies aristocràtiques romanes) i efectius de la Guàrdia Suïssa— ha acompanyat els Reis a través de les estances del Palau Apostòlic, travessant espais com la Sala Clementina, coberta de frescos renaixentistes i valuoses obres d'art, en un recorregut que ha desembocat a la sala del Tronetto, on han estat rebuts per Lleó XIV. Les delegacions i el Pontífex ja han passat a la biblioteca privada.
Intercanvi de regals
La conversa entre el cap de l'Estat i el Pontífex es desenvolupa en aquesta estança, en un apart, sense presència dels assessors, en un format habitual que permet abordar amb discreció totes les qüestions. Després d'aquest intercanvi, està previst que tingui lloc la fotografia oficial i, posteriorment, la presentació de les respectives delegacions, així com el tradicional intercanvi d'obsequis.
La delegació espanyola inclou, a més de Bolaños i Celáa, el cap de la Casa del Rei, Camilo Villarino. Per part vaticana, acompanyaran el Papa en les trobades següents el secretari d'Estat, Pietro Parolin, i el seu equip per a les relacions amb els Estats, entre ells Paul Richard Gallagher i el responsable dels assumptes relatius a Espanya, Renato Kuĉić.
Una vegada conclosa l'audiència amb Lleó XIV, els Reis tenen previst mantenir una reunió de treball amb Parolin al seu despatx, en un format més polític, centrat en els preparatius del viatge papal. Durant els 12 anys de pontificat de Francesc no n'hi va haver cap, ja que va decidir acudir a països de la "perifèria" del món i perquè va mantenir una relació tensa amb la Conferència Episcopal Espanyola.
En aquests mesos en el càrrec, Lleó XIV ha rebut altres monarques com Carles d'Anglaterra, els Grans Ducs de Luxemburg, els Reis dels Països Baixos, Bèlgica i Jordània.
