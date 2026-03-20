Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
instagramlinkedin

El cicle electoral

Rufián i Montero abordaran el futur de l’esquerra el dia 9 a BCN

El portaveu d’ERC i l’eurodiputada de Podem participaran en un acte conjunt

Irene Montero i Ione Belarra, al costat de Gabriel Rufián al Congrés. | JOSÉ LUIS ROCA.

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Gabriel Rufián i Irene Montero celebraran un acte conjunt el 9 d’abril a Barcelona per abordar el futur de l’esquerra. Després que el portaveu d’ERC al Congrés compartís escenari amb el dirigent de Més Madrid Emilio Delgado per analitzar la desunió a l’esquerra i la necessitat d’acudir a les urnes amb un pla, ara és el torn de la secretària política de Podem i, de moment, candidata del partit a les pròximes eleccions generals. L’acte estarà moderat per l’exdirigent morat i excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Sota el títol ‘Què s’ha de fer?’, Rufián i Montero es trobaran a Barcelona, després del soroll que va generar l’últim acte de Rufián a Madrid al costat de Delgado. Fonts pròximes al portaveu republicà expliquen que l’esperit d’aquesta trobada és el mateix que el mantingut amb el parlamentari madrileny, poder debatre sobre la situació que està vivint l’esquerra a l’esquerra del PSOE i plantejar solucions per evitar la desunió a l’hora de presentar-se a les diferents eleccions. És més, fonts d’ERC neguen que l’acte sigui l’origen d’una hipotètica candidatura conjunta.

L’acte arriba després que Rufián compartissin la seva impressió després dels resultats en les últimes eleccions a Castella i Lleó. "0 escons a l’esquerra del PSOE. No fer alguna cosa (o fer allò de sempre) és pura negligència", va publicar a la xarxa social X, abans Twitter, diumenge passat, després de conèixer-se que tant la candidatura d’IU i Sumar com la de Podem es quedaven fora de les Corts de Castella i Lleó. En aquest sentit, fa mesos que el dirigent d’ERC avisa del risc que suposa que les formacions d’esquerres acudeixin dividides a les urnes i ha encoratjat en diversos moments la unitat de totes les formacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents